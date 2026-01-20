Ελένη Ουζουνίδου για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Όσοι είναι λάτρεις του σίριαλ, ίσως απογοητευτούν

Η Ελένη Ουζουνίδου μίλησε για τη νέα της δουλειά που είναι η πολυσυζητημένη ταινία του Αλέξανδρου Ρήγα με τίτλο «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή», αποκαλύπτοντας ότι θα έχει διαφορές από το θρυλικό σίριαλ του MEGA.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε το πρωί της Τρίτης (20.01.2026). Η Ελένη Ουζουνίδου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις τόσο για τον Αλέξανδρο Ρήγα όσο και για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έναν χρόνο σχεδόν κράτησαν τα γυρίσματα. Δεν καταλαβαίναμε τι επρόκειτο να κάνουμε, τι επρόκειτο να δημιουργήσει ο Αλέξανδρος», είπε αρχικά η Ελένη Ουζουνίδου.

Η Ελένη Ουζουνίδου είπε στη συνέχεια: «Εγώ εξεπλάγην ευχάριστα, είδα μία ταινία για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη. Θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος έκανε μία πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική δουλειά. Είναι κάτι ανάμεσα σε Ταραντίνο και σε Αλμοδόβαρ.

Όσοι είναι λάτρεις του σίριαλ, ίσως απογοητευτούν. Η ταινία είναι δοσμένη από μια πιο δραματική πλευρά. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα με την παραγωγή. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε την εξέλιξη της ιστορίας. Έχει γράψει και τρίτο και τέταρτο μέρος ο Αλέξανδρος».