Ελένη Πετρουλάκη: «Αυτή η φωτογραφία δεν έχει κανένα ρετούς» γράφει για την εικόνα που δημοσιοποίησε

Η Ελένη Πετρουλάκη κάνει διακοπές στην Κρήτη. Φροντίζει διαρκώς τη σιλουέτα της με άσκηση και σωστή διατροφή. Διατηρείται σε άψογη φόρμα, κάτι που φαίνεται και από τη φωτογραφία που δημοσιοποίησε από τα βράχια παραλίας.

«Αυτή η φωτογραφία δεν έχει κανένα ρετούς, Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα. Είναι ιστορία. Μου έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, με έχει σηκώσει όταν λύγισα, με έχει στηρίξει σε κάθε βήμα» έγραψε η Ελένη Πετρουλάκη στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσιοποίησε.

«Δεν είναι τέλειο και δεν χρειάζεται να είναι. Είναι ζωντανό, δυνατό, αληθινό. Κάθε σημάδι του είναι απόδειξη ζωής» πρόσθεσε η γυμνάστρια.

«Το φροντίζω όχι για να μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, αλλά γιατί το αγαπώ για όσα μου έχει χαρίσει. Κι αν θέλω να αφήσω ένα μήνυμα, είναι αυτό: σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση, αξίζει να κοιτάμε το σώμα μας με ευγνωμοσύνη & να το φροντίζουμε με άσκηση & σωστή διατροφή — και όχι με κριτική», έγραψε καταληκτικά η Ελένη Πετρουλάκη.

«Ζυγίζομαι μια φορά το μήνα, δεν μπορώ να αντισταθώ στις τηγανιτές πατάτες. Υπάρχουν γλυκά στο σπίτι, δεν στερούμαστε τίποτα. Η υγιεινή διατροφή δεν είναι στέρηση. Έχω αντιμετωπίσει θέματα υγείας και ψυχολογίας. Έχω βγάλει αυτοάνοσο, είχα θέματα με τη γονιμότητα και χρόνια κόπωση» είχε πει η Ελένη Πετρουλάκη σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.