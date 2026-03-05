Ελένη Πετρουλάκη: Το μεγάλωμα των κοριτσιών μου αρκετές φορές είχε επιπτώσεις στο νευρικό μου σύστημα

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε η Ελένη Πετρουλάκη και εξομολογήθηκε ότι πέρασε δύσκολες φάσεις κατά τη διάρκεια των χρόνων που μεγάλωνε τις κόρες της.

Η γνωστή γυμνάστρια ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς» την Πέμπτη (05.03.2026). Μάλιστα, η Ελένη Πετρουλάκη αναφέρθηκε στα τέσσερα κορίτσια που έχει αποκτήσει με τον Ίλια Ίβιτς, αλλά και την περίοδο της εμμηνόπαυσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μεγάλη μου κόρη τώρα είναι στο τρίτο έτος, σπουδάζει στη Νέα Υόρκη. Έχει πάρει αθλητική υποτροφία μέσω του στίβου. Η μια δίδυμη κόρη μου παίζει ποδόσφαιρο και σπουδάζει στο Λος Άντζελες, πήρε και αυτή υποτροφία σε ένα πανεπιστήμιο εκεί. Παίζει στη θέση της επιθετικού. Είναι στην εθνική ομάδα στο Βελιγράδι.

Η άλλη δίδυμη κάνει κι εκείνη στίβο, και σπουδάζει στην Κύπρο. Τώρα με τα τελευταία γεγονότα τη φέραμε στην Ελλάδα. Στη μικρότερη δεν αρέσει ο αθλητισμός, της αρέσουν πιο πολύ τα καλλιτεχνικά», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Μεγάλα τα κορίτσια και μεγάλος αγώνας… Με μια καλή οργάνωση, οι γυναίκες μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα… Θέλει γερό νευρικό σύστημα. Αρκετές φορές είχε επιπτώσεις στο δικό μου νευρικό σύστημα και στην υγεία μου γιατί όλο αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι όποιος βγαίνει στην τηλεόραση, τα έχει όλα λυμένα. Δεν είναι έτσι», παραδέχτηκε ακόμα η Ελένη Πετρουλάκη.

Παράλληλα, η Ελένη Πετρουλάκη αναφέρθηκε και στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, υπογραμμίζοντας: «Την εμμηνόπαυση θα τη συγκρίνω με την περίοδο της εγκυμοσύνης που σου ανοίγει την όρεξη και έχεις ψυχολογικές μεταπτώσεις. Είναι η αλλαγή των ορμονών».