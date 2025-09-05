Ελένη Βιτάλη – Μπάμπης Στόκας: Η εξήγηση για την απουσία τους από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Ελένη Βιτάλη και Μπάμπης Στόκας ήταν οι δυο απουσίες της τελευταίας στιγμής από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Το ονόματά τους περιλαμβάνονταν δίπλα σε εκείνα άλλων καλλιτεχνών, όμως τελικά δεν εμφανίστηκαν στη σκηνή που είχε στηθεί.

Στην εντυπωσιακή παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live Productions ακούστηκαν τα επιτυχημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, που συγκίνησαν όσους βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο. Κάποια από αυτά ήταν προγραμματισμένο να ερμηνεύσουν η Ελένη Βιτάλη και ο Μπάμπης Στόκας.

Στο τέλος της συναυλίας, ο Θοδωρής Αθερίδης, ο οποίος είχε τον ρόλο του αφηγητή, εξήγησε πως τόσο η Ελένη Βιτάλη, όσο και ο Μπάμπης Στόκας είχαν μία αδιαθεσία που τους κράτησε μακριά από το live.

«Ένιωσαν μία ελαφριά αδιαθεσία και για να μην μας κολλήσουν όλους, τους φυγαδεύσαμε και έτσι η βραδιά προχώρησε χωρίς αυτούς» ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Θοδωρή Αθερίδη.

Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Αντώνης Ρέμος και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, με τα οποία έγραψε τη δική του ιστορία κι άφησε το ανεξίτηλο χνάρι του στην ελληνική μουσική.

Μια από τις παρουσίες που ξεχώρισε ήταν φυσικά της συζύγου του αείμνηστου τραγουδιστή, Βάσω Καζαντζίδη, η οποία κρατά ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τις ιστορίες που διηγείται ανά καιρούς.