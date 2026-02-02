Ελένη Βουλγαράκη: Δεν ζούμε στο 1700 να πρέπει να λογοδοθώ, δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου

Η Ελένη Βουλγαράκη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, στον απόηχο της κόντρας της με τον Δημήτρη Παπανώτα, για τον τρόπο που σχολίασε προ ημερών, την απόφαση της ραδιοφωνικής παραγωγού να παραιτηθεί από τη δουλειά της, για να ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία.

Η Ελένη Βουλγαράκη, ανέφερε στις νέες δηλώσεις της, ότι δεν πρόκειται να φύγει μόνιμα για να συγκατοικήσει με τον αγαπημένο της, στη Λισαβόνα. Όπως είπε, οι εποχές έχουν αλλάξει και δεν θεωρεί ότι πρέπει να λογοδοθεί για να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή.

«Στην Ελλάδα θα είμαι, δεν φεύγω μόνιμα, απλά θα πηγαινοέρχομαι. Δεν θα τα αφήσω όλα, έχω παλέψει πάρα πολύ», είπε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη.

Στη συνέχεια η ραδιοφωνική παραγωγός ανέφερε: «Δεν ζούμε στο 1.700, να πρέπει να λογοδοθώ για να υποστηρίξω λίγο περισσότερο την προσωπική μου ζωή και να είμαι ήρεμη και να βρω μια ισορροπία. Δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου, μπορεί άλλοι άνθρωποι να το έχουν».

Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπανώτας

Όσα δήλωνε ο Δημήτρης Παπανώτας για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη, μέσα από το Happy Day: «Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου”.

“Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία» πρόσθεσε, τέλος, ο Δημήτρης Παπανώτας για τον σύντροφο της Ελένης Βουλγαράκη.

Η ανάρτηση του Παπανώτα μετά τα σχόλια σε πρωινή εκπομπή

«Πραγματικά θα ήθελα να βρείτε το απόσπασμα από το βίντεο όπου εγώ λέω ότι η Bουλγαράκη “του φορτώνεται” του φίλου της. Όπως γνωρίζουμε, ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, από την πρώτη δημοτικού, άλλο φορτώνομαι σε κάποιον, άλλο φορτώνω κάποιον. Του φορτώνω τα προβλήματά μου ή τα άγχη μου ή οτιδήποτε. Δέκα φορές είπατε ότι εγώ την κατηγόρησα ότι του φορτώνεται!!!! Πες επίσης στην παρουσιάστρια ότι μόνο η ίδια συνέδεσε την οικιακή βοηθό με την ερωτική σχέση».



Εγώ εξήγησα πώς οργανώνεσαι για να περάσεις καλά. Και προφανώς υπάρχει μια μύγα στην κεντρική σας. Τέλος, πες στον αδέκαστο μπάρα της παρέας σας, ότι το “παλιακό”, είναι μια γυναίκα να τα αφήνει όλα για τον γκόμενο ή για τον σύζυγο. Σύγχρονο είναι για μία γυναίκα να βάζει πρώτα την καριέρα της, ειδικά όταν έχει κτίσει καριέρα και μετά τον έρωτά της.

Όσο για την λέξη “ντροπιαστικό” που μου απέδωσε ο συνάδελφος, πες του ότι ντροπιαστικό είναι, άλλα να ακούς, άλλα να καταλαβαίνεις. Έχω χάσει πάσα ιδέα για την παρέα σας. Και λυπάμαι πολύ. Καλά, για την έλλειψη χιούμορ το αφήνω στην άκρη. Ξέρω ότι το χιούμορ απαιτεί για να γίνει αντιληπτό και έναν βαθμό νοημοσύνης».

Υπενθυμίζεται ότι ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, δήλωσε ότι αποχωρεί από την εκπομπή στο ραδιόφωνο για να ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβώνα.