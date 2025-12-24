Ελένη Βουλγαράκη: Με τον Φώτη Ιωαννίδη πορευόμαστε μαζί, δε με νοιάζει να με δω με νυφικό και να πάμε στην εκκλησία

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Ελένη Βουλγαράκη και μίλησε για τον μεγάλο έρωτα που ζει με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη. Ο γνωστός ποδοσφαιριστής παίζει πλέον στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η παρουσιάστρια ταξιδεύει συχνά για να είναι κοντά του.

Η Ελένη Βουλγαράκη ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (2412.2025) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και εξομολογήθηκε τα πάντα για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη στον Γιώργο Λιάγκα.

«Με τον Φώτη Ιωαννίδη πορευόμαστε μαζί. Δε με νοιάζει ντε και καλά να με δω με νυφικό και να πάμε στην εκκλησία. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Δε μου έχει κάνει πρόταση γάμου. Αν μου είχε κάνει θα στο έλεγα. Αν μου κάνει θα έρθω εδώ και θα το πω…Μας φαντάζομαι να έχουμε τη δική μας οικογένεια… Ο Φώτης καταλαβαίνει τι κάνω. Ξέρει την αγάπη μου για τη δουλειά μου, οπότε σίγουρα το αναγνωρίζει όλο αυτό που κάνω»,, απάντησε την ερώτηση αν κάνει σχέδια γάμου.

«Ξέρω ότι είναι εκεί, με αγαπά και με στηρίζει και μου το δείχνει με κάθε τρόπο… Είναι ο άνθρωπός μου… Είναι πολλοί οι λόγοι που με κάνουν να θέλω να είναι για πάντα στη ζωή μου», πρόσθεσε η Ελένη Βουλγαράκη.

«Δε συνδυάζονται όλα. Σίγουρα άξιζε τον κόπο. Η Πορτογαλία μοιάζει πολύ με την Ελλάδα. Νιώθω ότι είμαι στη μέση ακριβώς ενός κυκλώνα που γύρω μου γυρίζουν όλα και εγώ απλά κοιτάω και προχωράει η ζωή. Το πηγαίνω μέρα με τη μέρα. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Είναι εντελώς άλλη η συνθήκη ζωής. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν είχα προγραμματίσει ότι μπορεί να έρθει στη ζωή μου… Ήρθε αυτή η συνθήκη στη ζωή μας. Εννοείται ότι θα στηρίξω τον άνθρωπό μου. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Ακόμη δεν έχω βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή», δήλωσε ακόμα για το γεγονός ότι πλέον ζει ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του συντρόφου της.

«Δεν έχω βρει την ισορροπία. Επέλεξα όμως να στηρίξω τον σύντροφό μου. Δεν γινόταν διαφορετικά. Ήμασταν μαζί. Μέναμε μαζί δυο χρόνια. Την απόσταση εγώ προσωπικά δεν την παλεύω. Δε μου αρέσει καθόλου η απόσταση. Δεν είχα συνηθίσει. Θέλω να είμαι κοντά με τον σύντροφό μου.

Η καθημερινή δουλειά με την καθημερινότητα και τη ρουτίνα που είχα δε θα εξυπηρετούσε στο να τον βλέπω. Το πρόγραμμα του Φώτη εκεί είναι πολύ συγκεκριμένο… Στη Λισσαβόνα τον έχουν υποδεχτεί πολύ θερμά, το ίδιο και τον Βαγιαννίδη. Στον δρόμο τον αναγνωρίζουν, του ζητάνε φωτογραφίες», παραδέχτηκε ακόμα η Ελένη Βουλγαράκη.

«Προσπαθώ να μοιράζω τον χρόνο μου μεταξύ Πορτογαλίας και Ελλάδας. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα… Όταν είμαι στην Ελλάδα μιλάμε πολλές φορές τη μέρα με βιντεοκλήση. Δε ζηλεύω. Δεν έχει καθόλου αυτή τη βάση η σχέση μας. Δεν υπήρχε η ζήλια από την αρχή. Ούτε εκείνος ζηλεύει. Και είμαι πολύ χαρούμενη που δεν έχει μπει η ζήλια στη σχέση μας. Θα ζηλέψουμε σε λογικό πλαίσιο.

Σημασία έχει να ξέρεις με ποιόν άνθρωπο έχεις να κάνεις. Να υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Να είναι ήρεμη η ψυχή, Αυτό έχω εκτιμήσει στη σχέση μας, ότι είμαστε ήρεμοι… Δε θέλω να αφήσω όμως την εντύπωση ότι έχω κλείσει την πόρτα στα πάντα πίσω μου, θέλω να ξέρουν οι άνθρωποι του χώρου ότι είμαι ανοιχτή στο να δουλέψω αλλά σε κάτι που θα εξυπηρετεί το να τον βλέπω. Καθημερινό δε θα μπορούσα να κάνω. Έχω συζητήσει διάφορα», δήλωσε παράλληλα στην ίδια συνέντευξη.