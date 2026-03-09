Ελένη Βουλγαράκη: Ο αγαπημένος της, Φώτης Ιωαννίδης της έκανε έκπληξη για τα γενέθλιά της

Γιορτινή είναι η σημερινή ημέρα 09.03.2026, για την Ελένη Βουλγαράκη, καθώς έχει τα γενέθλιά της, με τον Φώτη Ιωαννίδη να μοιράζεται μια γλυκιά στιγμή στα social media του.

Ο σύντροφος της Ελένης Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης της έκανε μια πολύ τρυφερή έκπληξη για τα γενέθλιά της, στην Πορτογαλία όπου βρίσκεται πλέον το ζευγάρι, καθώς εκεί εδράζει η ομάδα του δημοφιλή ποδοσφαιριστή.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είχε φροντίσει να της κάνουν μια μικρή έκπληξη για τα γενέθλιά της, όταν το ζευγάρι βγήκε σε εστιατόριο, ζητώντας να της φέρουν ένα ξεχωριστό γλυκό στο οποίο ήταν γραμμένο το μήνυμα «Χρόνια πολλά Ελένη».

Ο ίδιος μοιράστηκε μία φωτογραφία από τη στιγμή που η Ελένη Βουλγαράκη έσβηνε τα κεράκια της τούρτας της.

Η ραδιοφωνική παραγωγός διατηρεί σχέση με τον ποδοσφαιριστή εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Το τελευταίο διάστημα, μετά τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ελένη Βουλγαράκη αναγκαζόταν να μετακινείται συχνά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, προσπαθώντας να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με την προσωπική της ζωή.

Επειδή όμως το πρόγραμμα αυτό της δημιουργούσε μεγάλη πίεση, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον ραδιοφωνικό σταθμό όπου εργαζόταν, ώστε να έχει τη δυνατότητα να περνά περισσότερο χρόνο στο πλευρό του συντρόφου της, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τη σχέση και την προσωπική της ζωή.