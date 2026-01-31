Ελένη Χατζίδου: Ατύχημα μέσα στο σπίτι της για την παρουσιάστρια – «Πονάω, υποφέρω»

Η Ελένη Χατζίδου είχε ένα μικρό ατύχημα μέσα στο σπίτι της, όπως ενημέρωσε και τους διαδικτυακούς της φίλους με βίντεο που ανέβασε στο instagram, αφού η ίδια χτύπησε το πόδι της στην τραπεζαρία.

Όπως αναφέρει αρχικά η Ελένη Χατζίδου, η ίδια δεν είχε πόνους στο σημείο, στη συνέχεια όμως δεν μπορούσε να λυγίσει το γόνατό της. Για τον λόγο αυτό θα μείνει μέσα στο σπίτι της για να ξεκουραστεί μέχρι τη Δευτέρα, όπου θα επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής της στο STAR.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι έπαθα στα καλά καθούμενα. Καθόμουν στην τραπεζαρία, δεν έβρισκε κάτι ο Ετεοκλής, σηκώθηκα με φόρα και με μαγκιά για να πάω να του το βρω και χτυπάω το γόνατό μου στην τραπεζαρία…

Κλασικό όμως, δηλαδή έχω σακατέψει τα πόδια μου σε όλα τα έπιπλα του σπιτιού. Περπατάω, πάω μέσα και έτσι όπως προχωράω δεν μπορώ να λυγίσω το γόνατό μου. Όχι απλά δεν λυγίζει, πονάω, υποφέρω.

Απ’ το πουθενά… Σαββατοκύριακο ξάπλα. Πες, δεν ήθελες να ξεκουραστείς… Δεν το σκεφτόμουν έτσι ακριβώς, είχα να κάνω κάποια πραγματάκια εδώ στο σπίτι. Τραγικό», κατέληξε η Ελένη Χατζίδου.