Ελένη Χατζίδου: «Ο Ετεοκλής Παύλου δεν έδειχνε την ηλικία του και με κέρδισε με την ωριμότητα και τον χαρακτήρα του»

Μία κοινή τηλεοπτική συνέντευξη έδωσαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου και μίλησαν για τον γάμο τους αλλά και τη διαφορά ηλικίας που τους χωρίζει.

Το αγαπημένο ζευγάρι που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζει και τηλεοπτικά μαζί τις δυνάμεις του μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη για την αρχή της σχέσης του. Ο Ετεοκλής Παύλου δήλωσε ότι δεν τον απασχόλησε ποτέ το γεγονός ότι η Ελένη Χατζίδου είναι 10 χρόνια μεγαλύτερή του, ενώ εκείνη είπε ότι ο αγαπημένος της ήταν πολύ ώριμος και με υπέροχο χαρακτήρα, χαρακτηριστικά που την κέρδισαν.

«Ποτέ δεν με ενδιέφερε, ούτε με απασχόλησε. Το θέμα είναι να βρεις τον άνθρωπο που αγαπάς και να ζήσεις μαζί του. Άλλοι δεν βρίσκουν τον άνθρωπό τους σε όλη τους τη ζωή και εγώ θα σκεφτώ κάτι τέτοιο;», απάντησε ο Ετεοκλής Παύλου όταν ερωτήθηκε για τη διαφορά ηλικίας με την Ελένη Χατζίδου, καθώς εκείνη είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη.

«Ο Ετεοκλής δεν έδειχνε καθόλου την ηλικία του και με κέρδισε με την ωριμότητα και τον χαρακτήρα του. Είναι πολύ έξυπνος και κάθε συζήτηση μαζί του είναι τροφή για σκέψη. Επίσης, είναι πολύ συμπονετικός. Στον πολύ κόσμο που είχα γνωρίσει τόσα χρόνια ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Τόσο μεγάλη διαφορά μού έκανε», ανέφερε η Ελένη Χατζίδου για το τι την κράτησε δίπλα στον σύζυγό της όταν πρωτογνωρίστηκαν.

«Ο έρωτας και η αγάπη δεν εξηγούνται. Απλά ξέρεις ότι βρήκες το άλλο σου μισό. Είναι αυτό που λέμε το “ταίριασμα”. Γι’ αυτό και είναι μαγικό, γιατί δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια», απάντησε ο παρουσιαστής του «Breakfast@Star» στην ερώτησε πώς κατάλαβε ότι η Ελένη Χατζίδου ήταν η γυναίκα της ζωής του.