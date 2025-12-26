Lifestyle

Ελένη Χατζίδου: «Ο Ετεοκλής Παύλου με κέρδισε με τον χαρακτήρα του και την ωριμότητά του»

«Ο έρωτας και η αγάπη δεν εξηγούνται. Απλά ξέρεις ότι βρήκες το άλλο σου μισό», σχολίασε με την σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου
Ετεοκλής Παύλου / Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία αρχείου NDP

Κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη παραχώρησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Το αγαπημένο ζευγάρι απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη διαφορά ηλικίας που έχει.

«Ποτέ δεν με ενδιέφερε, ούτε με απασχόλησε. Το θέμα είναι να βρεις τον άνθρωπο που αγαπάς και να ζήσεις μαζί του. Άλλοι δεν βρίσκουν τον άνθρωπό τους σε όλη τους τη ζωή και εγώ θα σκεφτώ κάτι τέτοιο;», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου αναφερόμενος στην οικογένεια που έχει χτίσει με την Ελένη Χατζίδου.

«Ο Ετεοκλής δεν έδειχνε καθόλου την ηλικία του και με κέρδισε με την ωριμότητα και τον χαρακτήρα του. Είναι πολύ έξυπνος και κάθε συζήτηση μαζί του είναι τροφή για σκέψη. Επίσης, είναι πολύ συμπονετικός. Στον πολύ κόσμο που είχα γνωρίσει τόσα χρόνια ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Τόσο μεγάλη διαφορά μού έκανε», απάντησε με την σειρά της η Ελένη Χατζίδου.

«Ο έρωτας και η αγάπη δεν εξηγούνται. Απλά ξέρεις ότι βρήκες το άλλο σου μισό. Είναι αυτό που λέμε το “ταίριασμα”. Γι’ αυτό και είναι μαγικό, γιατί δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια», κατέληξε ο Ετεοκλής Παύλου.

