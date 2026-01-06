Ελένη Χατζίδου: Τρώω τα πάντα, έχει ανοίξει η όρεξή μου και βλέπω τη διαφορά στο σώμα μου, ειδικά στους πόνους

Νέους προσωπικούς στόχους έχει βάλει η Ελένη Χατζίδου με αφορμή την έλευση του 2026 και αποφάσισε να τους μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του STAR εξομολογήθηκε ότι το τελευταίο διάστημα η όρεξή της έχει ανοίξει και τρώει πολύ, ωστόσο αυτό έχει συνέπεια το σώμα της να πονάει. Η Ελένη Χατζίδου εξομολογήθηκε ακόμα ότι η ψυχολογία της έχει επηρεαστεί πολύ από αυτήν την κατάσταση, έτσι θα ξεκινήσει διατροφή και γυμναστική.

«Έβαλα στόχο, γιατί η αλήθεια είναι πως από το 2023 που είχα το θέμα με τον ώμο μου και σταμάτησα να κάνω τη γυμναστική που έκανα τρεις φορές την εβδομάδα, έχω πέσει γενικώς. Μετά έγινε κι αυτό με τον αυχένα, οπότε χειροτέρεψαν τα πράγματα…

Όλο αυτό σε συνδυασμό με το ότι τρώω τα πάντα και έχει ανοίξει τόσο πολύ όρεξη μου, με έχουν ρίξει αρκετά. Ξέρω θα πεις ότι δεν έχω ανάγκη αλλά η αλήθεια είναι πως έχω…

Βλέπω τη διαφορά στο σώμα μου, (είμαι από τους τυχερούς που δε μου φαίνεται τόσο), αλλά έχω μεγάλη διαφορά, ειδικά στους πόνους που έχω επειδή δε γυμνάζομαι. Έχει αλλάξει και η κατανομή μυών, λίπους, ακόμα και η υφή του δέρματος μου. Οπότε ο στόχος μου είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και θα το πετύχω αυτό το στόχο», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελένη Χατζίδου.

«Είμαι στο καμαρίνι, πριν λίγο τέλειωσε η εκπομπή. Εν τω μεταξύ, όταν είμαι στη δουλειά, επειδή είμαι τόσο focus και αφοσιωμένη σε όλο αυτό, που ξεχνάω να κάνω στόρι. Δηλαδή ξεχνάω να επικοινωνήσω, που μ’ αρέσει πάρα πολύ να επικοινωνώ και να τα λέμε από ‘δω.

Λοιπόν, σε άλλα νέα, έφαγα πάρα πολύ στις γιορτές. Το καταευχαριστήθηκα, δεν το μετανιώνω. Νομίζω ότι δεν μου λείπει κάτι. Ότι έφαγα τόσο πολύ που δεν χρειάζομαι να φάω κάτι. Ίσα ίσα νομίζω ότι τώρα θέλω να τη βγάλω με φρούτα. Θα ξεκινήσω διατροφή και γυμναστική. Θα σε πάρω σ’ αυτό το ταξίδι μαζί μου, να σου πω τι και πώς, γιατί έχω πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες. Θα το δεις», είπε η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια στο ίδιο βίντεο που μοιράστηκε.