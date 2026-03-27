Ελένη Ζιώγα: Παντρεύτηκα στα 17 μου, εκείνη την εποχή θεωρούνταν επανάσταση

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ελένη Ζιώγα και μίλησε τόσο για την υπερπαραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι» όσο και για τον γάμο της με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη, που έκανε σε ηλικία 17 ετών.

Η γνωστή συγγραφέας, ηθοποιός, στιχουργός και σεναριογράφος το πρωί της Παρασκευής (27.03.2026) στην εκπομπή «Buongiorno». Η Ελένη Ζιώγα, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι τις τελευταίες τάξεις του σχολείου τις τελείωσε μαζί με τον Νίκο Κουτελιδάκη, ενώ ήταν ήδη παντρεμένοι.

«Όταν χώρισαν οι γονείς μου για μένα ήταν σοκαριστικό ότι έφυγε ο πατέρας μου. Μου στοίχισε. Ήθελα να την κοπανήσω και να φτιάξω το δικό μου σπίτι, την δική μου οικογένεια. Δεν φοβάμαι ποτέ. Την κόρη μου την απέκτησα 19 ετών. Είχα ήδη παντρευτεί. Παντρεύτηκα στα 17 μου. Εκείνη την εποχή θεωρούνταν επανάσταση αυτό. Δεν κλεφτήκαμε. Κλεφτήκαμε με τη γενική έννοια του όρου. Δεν είναι ότι υπήρχε τέτοιο απαγορευτικό από το σπίτι», είπε αρχικά.

Ήταν γενικώς λίγο ξεχαρβαλωμένα τα πράγματα, οπότε μέσα εκεί βρήκαμε την ευκαιρία. Συνεχίσαμε και πήγαμε μαζί σχολείο. Τις δυο τελευταίες τάξεις τις τελειώσαμε μαζί, ενώ ήμασταν παντρεμένοι. Είναι το έργο της ζωής μου. Οικονομικά τα βγάζαμε πέρα με τα οικονομικά βοηθήματα δεξιά και αριστερά. Εγώ δούλεψα αμέσως, δούλευα παράλληλα. Έκανα baby sitting. Ό,τι βρισκόταν το έκανα. Δε μπορώ να καταλάβω γιατί να μη δουλεύει ο άνθρωπος. Μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω σε οποιαδήποτε δουλειά», πρόσθεσε η Ελένη Ζιώγα.

«Όταν γράφω τραγούδια φτιάχνω μέσα μου ένα σενάριο, είτε είναι τραγούδι είτε είναι σενάριο. Δημιουργώ ένα σενάριο και αυτό το περνάω μέσα στον στίχο. Φτιάχνω χαρακτήρες, δανείζομαι από τα δικά μου βιώματα, αλλά δεν τα περιγράφω ακριβώς», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Επίσης, η Ελένη Ζιώγα μίλησε για τους «Αθώους», αναφέροντας ότι αγαπάει πολύ τον ρόλο της.

«Με εμπνέει το ιδανικό στοιχείο που έχω κατασκευάσει. Κατά βάθος πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρός θεός, έχει τάση προς το καλό, ακόμα κι όταν δεν το καταλαβαίνει. Αυτό παρουσιάζουμε στους “Αθώους” μέσα από το κείμενο του Θεοτόκη», είπε ακόμα για τους «Αθώους».

«Κάνω μία κατάδυση σε περιοχές που δεν είχα δείξει και νιώσει στην εικόνα. Στο θέατρο τις είχα νιώσει. Ήταν μεγάλη απελευθέρωση αυτός ο ρόλος και είναι ένας ρόλος που δεν υπήρχε μέσα στον Θεοτόκη και συντονίζει με έναν τρόπο την υπόθεση. Μπορώ να τη συμπονέσω τη Βενέτα. Ακόμη κι έναν ρόλο καθάρματος δεν μπορείς να τον πλησιάσεις αν δεν τον συμπονέσεις», είπε ακόμα για τον ρόλο της Βενέτας που υποδύεται στους «Αθώους».