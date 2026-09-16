Lifestyle

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Το ταξίδι της στη Λισαβόνα και οι εικόνες που την ταξίδεψαν σε άλλη εποχή

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή της στην Πορτογαλία και περιέγραψε τις στιγμές που ξεχώρισε
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
NDP Photo
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Ένα όμορφο ταξίδι στη Λισαβόνα έκανε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, γεμίζοντας εικόνες και αναμνήσεις από την πορτογαλική πρωτεύουσα. Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις στιγμές που ξεχώρισε.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δημοσίευσε το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τη Λισαβόνα, αποκαλύπτοντας παράλληλα όσα της έμειναν περισσότερο από το ταξίδι.Το χαρακτηριστικό κίτρινο τραμ, τα παλιά σπίτια, τα μπαλκόνια και τα πλακόστρωτα σοκάκια ήταν μερικές από τις εικόνες που τράβηξαν την προσοχή της.

Η ίδια περιέγραψε με τον δικό της τρόπο τις αναμνήσεις που πήρε μαζί της επιστρέφοντας από τη Λισαβόνα: «Το ταξίδι στη Λισαβόνα, όπως και κάθε ταξίδι, μου άφησε πάλι ένα κάρο στιγμές να γεμίζουν την κάθε μου μέρα με αναμνήσεις. Ένα κίτρινο τραμ που κατεβαίνει αργά τις κατηφόρες, στριμώχνεται ανάμεσα στα παλιά σπίτια και μοιάζει κάθε τόσο να ξεπηδά από μια άλλη εποχή. Τα μπαλκόνια με τα ρούχα να στεγνώνουν στον αέρα. Τις γυαλισμένες πέτρες της παλιάς πόλης από τα βήματα ανθρώπων», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Το ταξίδι μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως, όπως φαίνεται από τα λόγια της, οι εικόνες και οι στιγμές από τη Λισαβόνα συνεχίζουν να τη συντροφεύουν στην καθημερινότητά της.

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