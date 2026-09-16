Κατερίνα Καινούργιου: Δείπνο με την ομάδα της λίγο πριν την πρεμιέρα της «Super Κατερίνα»

Σε ρυθμούς πρεμιέρας βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία λίγο πριν επιστρέψει στο καθημερινό τηλεοπτικό της ραντεβού, συναντήθηκε με τους συνεργάτες της για ένα χαλαρό δείπνο. Η παρουσιάστρια και η ομάδα της εκπομπής είχαν την ευκαιρία να περάσουν μερικές όμορφες στιγμές μαζί, πριν ξεκινήσει και επίσημα η νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου και τα πρόσωπα που θα βρίσκονται φέτος στην εκπομπή συναντήθηκαν στο εστιατόριο του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δείπνο είχε χαλαρή διάθεση και αποτέλεσε ουσιαστικά μια μικρή συνάντηση της ομάδας πριν αρχίσουν οι απαιτητικοί καθημερινοί ρυθμοί.

Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον Alpha, με την παρουσιάστρια να βρίσκεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο τιμόνι της πρωινής ζώνης.

Οι τελευταίες ημέρες πριν ανάψουν τα φώτα του πλατό περιλαμβάνουν προετοιμασίες, συσκέψεις και πρόβες, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την πρώτη εκπομπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δείπνο βρέθηκε και η Μαίρη Αυγερινοπούλου, η οποία αποτελεί τη νέα προσθήκη στην τηλεοπτική παρέα. Η παρουσιάστρια θέλησε μάλιστα να την καλωσορίσει και δημόσια, ανεβάζοντας ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Φέτος η ομάδα μας μεγαλώνει με μια εξαιρετική και αγαπημένη συνάδελφο. Μαίρη μας, καλώς ήρθες», έγραψε η παρουσιάστρια, δείχνοντας τη χαρά της για τη νέα συνεργασία.

Η βραδιά είχε άρωμα νέας αρχής, με παλιούς και νέους συνεργάτες να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι λίγο πριν ξεκινήσει η καθημερινή τηλεοπτική τους συνύπαρξη. Άλλωστε, η καλή σχέση και η χημεία της ομάδας αποτελούν σημαντικό κομμάτι μιας ζωντανής εκπομπής.

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει και φέτος με ψυχαγωγία, ενημέρωση, αποκλειστικά θέματα και σχολιασμό της επικαιρότητας, με την Κατερίνα Καινούργιου και τους συνεργάτες της να ετοιμάζονται για τη νέα τους τηλεοπτική χρονιά στον Alpha.