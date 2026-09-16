Λάκης Γαβαλάς: «Δόλωμα σπάνιο ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, να δούμε τώρα ποιος θα απολαύσει την ψαριά του»

Τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση.

Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από μια απολογητική διαδικασία που διήρκεσε περίπου 17 ώρες. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, την οποία αρνούνται, παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

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Ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram. Η είδηση ότι οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ τού έφερε στο μυαλό τη δική του περιπέτεια το 2011, όταν είχε συλληφθεί για οφειλές προς το Δημόσιο και είχε παραμείνει εκεί μαζί με την αδελφή του, Νότα.

«Καλημέρα, φίλοι μου. Με αυτήν την κατάσταση και την απόφαση να μεταφέρουν τους γιατρούς στη ΓΑΔΑ, ήρθαν στο μυαλό μου οι ώρες και οι μέρες που περάσαμε εγώ και η αδελφή μου, Νότα, το 2011. Η παραμονή μας εκεί ήταν ένας μήνας, σε συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει, όσον αφορά τη βρομιά, τη διαχείριση, τη συγκατοίκηση με εμπόρους ναρκωτικών, βιαστές, φονιάδες, απαγωγείς, και οι μόνοι φοροοφειλέτες εγώ και η αδελφή μου…

Άρα, η τιμωρία των 2 ιατρών έχει ήδη αρχίσει… Άραγε, μπορεί αυτό να είναι η αρχή έρευνας για τον τρόπο που λειτουργούν κάποιες ανειδίκευτες επιχειρήσεις που πουλούν ελπίδα; Ο θάνατος του λατρεμένου Γιώργου Μαζωνάκη ας χρησιμεύσει ως case study πολλαπλών συγκυριών…

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Άλλωστε, το θέμα αυτό θα αναλυθεί και θα βγουν αρκετά στοιχεία της πορείας της υγείας του εκλιπόντος, καθώς και οι συμπεριφορές, οι εύνοιες, οι πιέσεις, οι βοήθειες, οι προτροπές, οι απαιτήσεις σε αυτούς που ήταν γύρω του… ΔΟΛΩΜΑ ΣΠΑΝΙΟ ΗΤΑΝ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ… Να δούμε, όμως, τώρα ποιος θα απολαύσει την… ψαριά του» έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο γνωστός σχεδιαστής συνέδεσε τη σημερινή εξέλιξη με όσα είχε ζήσει ο ίδιος πριν από περίπου 15 χρόνια. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσο η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη έρευνα γύρω από επιχειρήσεις και υπηρεσίες που υπόσχονται θεραπείες στους πελάτες τους.

Ο Λάκης Γαβαλάς εκτίμησε επίσης ότι όσο προχωρά η δικαστική έρευνα θα έρχονται στο φως περισσότερα στοιχεία γύρω από τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη και τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο αναφέρθηκε τέλος στον τραγουδιστή, τον οποίο χαρακτήρισε «λατρεμένο», αφήνοντας μέσα από την ανάρτησή του αιχμές και ερωτήματα για όσα μπορεί να αποκαλυφθούν στη συνέχεια της υπόθεσης.