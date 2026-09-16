Lifestyle

Η Βρισηίδα Ανδριώτου ποζάρει με μπικίνι και αποχαιρετά το καλοκαίρι – «Είμαι γεννημένη για θάλασσα»

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μοιράστηκε καλοκαιρινές φωτογραφίες της και αποκάλυψε πόσο της έχουν ήδη λείψει η παραλία και η ζέστη
Βρισηίδα Ανδριώτου
Photo / Instagram
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Μπορεί ο Σεπτέμβρης να έχει ήδη φτάσει, όμως η Βρισηίδα Ανδριώτου φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, Βρισηίδα Ανδριώτου, αναπόλησε τις ημέρες στην παραλία, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες της με μπικίνι, από τις πρόσφατες καλοκαιρινές εξορμήσεις της.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τη θάλασσα και τις καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Όπως αποκάλυψε, η ζέστη, το μαγιό και οι ατελείωτες ώρες δίπλα στη θάλασσα είναι όσα της έχουν ήδη λείψει περισσότερο τώρα που το καλοκαίρι τελείωσε.

«Μπορεί να μπήκε Σεπτέμβρης αλλά εμένα μου έλειψε ήδη το καλοκαίρι. Είμαι γεννημένη για θάλασσα, ζέστη και ατελείωτη ώρα με το μαγιό στην παραλία! Στην προηγούμενη θα ήμουν σίγουρα ζώο στην θάλασσα… Ποιο ζωάκι πιστεύετε που θα ήμουν;».

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