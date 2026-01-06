Ελιάνα Χρυσικοπούλου: Το διαζύγιό μου ήταν μια μεγάλη απώλεια, δεν είναι εύκολο για κανέναν

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου μίλησε δημοσίως για την απόφασή της να πάρει χωριστούς δρόμους από τον σύζυγό της, Νικόλα Φαράκλα, αναφέροντας ότι το διαζύγιό τους ήταν δύσκολο και για τους δύο.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου την Τρίτη (06.01.2026). Εκτός από το διαζύγιό της, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναφέρθηκε στην απώλεια των γονιών της αλλά και στην καριέρα της στην τηλεόραση.

«Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτή η δεκαετία από τα 30 στα 40, είναι η δεκαετία που σου δείχνει ότι αυτά που νόμιζες ότι ξέρεις, δεν ισχύουνε. Η αλήθεια είναι πως τηλεοπτικά, επειδή είμαι λίγο σπασίκλας και απουσιολόγος και θέλω να τ’ απαντάω σωστά και έχω άγχος, βγαίνω λίγο πιο αυστηρή. Αλλά να που… δεν είμαι. Δεν είμαι ξινή, όπως κατά καιρούς μου έχουν γράψει στα social», δήλωσε αρχικά η Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

«Είχα πολύ ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Θυμάμαι να κρύβουνε στο δωμάτιο του μπαμπά μου, στην ντουλάπα μέσα, τα δώρα και να πηγαίνουμε να σκίζουμε το περιτύλιγμα, να κοιτάμε τι είναι και να το βάζουμε έτσι ωραία-ωραία με την κορδέλα από πάνω να μη φαίνεται ότι το σκίσαμε. Τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια. Η μητέρα μου ήταν μια πάρα πολύ παραδοσιακή νοικοκυρά, μύριζε όλο το σπίτι. Μας έβαζαν αναγκαστικά για ύπνο τη μέρα της 31ης Δεκεμβρίου για να μπορέσουμε να μείνουμε ξύπνια για την Πρωτοχρονιά», πρόσθεσε.

«Έχω χάσει και τους δύο μου γονείς, οπότε νομίζω ότι μοιραία παίρνει το “τυράκι” που λέμε στις πιο δύσκολες στιγμές. Μοιραία κερδίζουν οι απώλειες, πάντα. Αλλά σίγουρα και το διαζύγιο είναι μια μεγάλη απώλεια κι αυτό. Δεν είναι εύκολο ούτε για μια γυναίκα ούτε για έναν άντρα. Δεν είναι εύκολο για κανέναν κάτι το οποίο πιστεύεις ότι θα διαρκέσει, τελικά να μην έχει την ευτυχή κατάληξη του “για πάντα”», εξομολογήθηκε παράλληλα η Ελιάνα Χρυσικοπούλου.