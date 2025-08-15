Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για Πόπη Χριστοδούλου: «Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, ήταν πολύ καλή μου φίλη»

Πρόωρα «έφυγε» από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου που έγινε ευρέως μέσα από τους ρόλους της Ρίτσας και της Μάρθας στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Πάρα Πέντε» και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μίλησε για αυτή την τραγική απώλεια.

Η ηθοποιός που αγαπήσαμε ως Ζουμπουλία στο ίδιο σίριαλ εξομολογήθηκε ότι ο θάνατος της Πόπης Χριστοδούλου την έχει στενοχωρήσει πολύ, καθώς γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια και ήταν καλές φίλες. Μάλιστα, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μιλώντας στο okmag.gr και τη Δέσποινα Παναγιωτίδου τόνισε ότι οι δυο τους φοιτούσαν μαζί στη δραματική σχολή.

«Είναι πραγματικά η μια απώλεια μετά την άλλη… Πρώτα ο Γεράσιμος (σ.σ. Μιχελής) και τώρα η Πόπη. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί με αυτά τα παιδιά ξεκινήσαμε μαζί. Ήμασταν στο ίδιο τμήμα στη δραματική σχολή. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Με την Πόπη Χριστοδούλου ήμασταν πολύ κοντά από τότε, ήταν πολύ καλή μου φίλη», είπε η γνωστή ηθοποιός στη δήλωσή της.

Σημειώνεται ότι την τραγική είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοούλου έκανε γνωστή ο καλός της φίλος Παναγιώτης Καποδίστριας, ο οποίος την αποχαιρέτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14.08.2025) με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook. Η ταλαντούχα ηθοποιός υποδύθηκε τους ρόλους των οικιακών βοηθών της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στο «Πάρα Πέντε» και είχε διαγράψει μία εξαιρετική πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου.

