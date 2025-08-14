Πόπη Χριστοδούλου: Οι σπουδές και η καριέρα της ηθοποιού που πέθανε πρόωρα – Σε ποια σειρά συνεργάστηκε με τη Ζουμπουλία μετά το «Πάρα Πέντε»

Την τελευταία της πνοή άφησε η Πόπη Χριστοδούλου, η ταλαντούχα ηθοποιός που αγαπήσαμε μέσα από τους ρόλους της Ρίτσας και της Μάρθας στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Πάρα Πέντε».

Την τραγική είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο καλός της φίλος Παναγιώτης Καποδίστριας, ο οποίος την αποχαιρέτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14.08.2025) με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook. Η Πόπη Χριστοδούλου υποδύθηκε τους ρόλους των οικιακών βοηθών της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στο «Πάρα Πέντε» και είχε σημειώσει μία εξαιρετική πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις. Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια;

Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δε θες να τελειώσει… Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ…

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου. Τα άλλα θα στα πω μετά. Καληνύχτα…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παναγιώτης Καποδίστριας.

Οι σπουδές και η καριέρα της ηθοποιού

Η Πόπη Χριστοδούλου καταγόταν από τον Πειραιά και μεγάλωσε στη Νίκαια. Φοίτησε στο 10ο Γενικό Λύκειο Πειραιά και στη συνέχεια πήρε την απόφαση να ακολουθήσει το μεγάλο της όνειρο και να γίνει ηθοποιός. Έτσι, σπούδασε στη Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου.

Έπειτα η Πόπη Χριστοδούλου άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας και κατάφερε να αναλάβει πολλούς μικρότερους ρόλους σε σειρές στην τηλεόραση. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με το θέατρο, όπου πήρε μέρος σε αρκετές παραστάσεις, ενώ παράλληλα δοκιμάστηκε και στη σκηνοθεσία.

Οι σειρές που πήρε μέρος

7 θανάσιμες πεθερές: Η sixties πεθερά 2009 Mega

7 θανάσιμες πεθερές: Η Συριανή πεθερά 2007 Mega

Safe sex: Επιχείρηση Βασίλης 2006 Mega

Εργαζόμενη γυναίκα: Η νοσοκόμα 2010 ΑΝΤ1

Καλές δουλειές 2014 ΑΝΤ1

Σπίτι Είναι… 2019 Alpha

Στο Παρά 5 2005 Mega

Στο ράφι…: Η πηνελόπεια γεροντοκόρη 2013 E TV

Στο ράφι…: Το πλούσιο γεροντοπαλίκαρο 2013 E TV

Τρίχες 2014 ΑΝΤ1

Φόνοι στο Καμπαναριό 2023 Alpha

Κινηματογραφικές ταινίες που έχει πάρει μέρος:

Μια φορά και ένα… μωρό 2011

Νήsos 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού 2011

Σε ποια σειρά συνεργάστηκε με τη Ζουμπουλία μετά το «Πάρα Πέντε»

Η Πόπη Χριστοδούλου κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη θρυλική σειρά «Στο Πάρα Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη, που προβλήθηκε από το MEGA, συνεργάστηκε με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που έπαιζε τη Ζουμπουλία. Μάλιστα, οι δύο γυναίκες είχαν πολλές απολαυστικές κοινές στιγμές, καθώς η Πόπη Χριστοδούλου κρατούσε τον διπλό ρόλο της Ρίτσας και της Μάρθας.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η τελευταία φορά που ένωσαν τηλεοπτικά τις δυνάμεις τους, καθώς η Πόπη Χριστοδούλου πήρε μέρος και σε ένα επεισόδιο της κωμωδίας «Φόνοι στο καμπαναριό» του ALPHA, όπου πρωταγωνιστούσε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός που έφυγε πρόωρα από τη ζωή συμμετείχε στο 8ο επεισόδιο της σειράς, όπου υποδύθηκε τη Μερόπη και συνάντησε ξανά την Ελισάβετ Κωνσταντίδου, 16 χρόνια μετά το τέλος του «Παρά Πέντε».

Η διδασκαλία

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου ήταν καθηγήτρια στη σχολή «Tabula Rasa», του φίλου της, Παναγιώτη Καποδίστρια. Μάλιστα ανάρτηση για την απώλειά της έκανε και η σχολή, όπου δίδασκε.

«Και έρχεται ξαφνικά εκείνη η ώρα, που θα πρέπει να πεις ακόμα ένα αντίο… Αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που δίδασκε με πάθος υποκριτική στη σχολή για πάνω από δέκα χρόνια. Μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Που χειροκροτούσε στις πρόβες τους για να τους δίνει δύναμη. Που ήξερε τα λόγια πριν από εκείνους και γέμιζε την αίθουσα με την ενέργειά της. Που ήξερε να λέει τη σωστή κουβέντα την κατάλληλη στιγμή. Η Πόπη Χριστοδούλου δεν ήταν απλώς καθηγήτρια. Υπήρξε κομμάτι της ψυχής της “Tabula Rasa” για πολλά χρόνια κι έτσι θα τη θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι, Πόπη… Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που άφησες πίσω σου…», έγραφε η σχετική ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατο της ταλαντούχας ηθοποιού.