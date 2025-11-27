Ελισάβετ Μουτάφη: «Κάνω botox από τα 34 μου, δεν έχω κανένα καημό να δείχνω 20, ενώ είμαι 49»

Για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει στην εξωτερική της εμφάνιση μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ελισάβετ Μουτάφη και ομολόγησε ότι κάνει botox εδώ και πολλά χρόνια, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προβεί και σε κάποια πλαστική επέμβαση στο μέλλον.

Η γνωστή ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς» παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη. Μάλιστα, η Ελισάβετ Μουτάφη αναφέρθηκε στο άγχος που έχει ώστε να διατηρεί την εικόνα τη αναλλοίωτη, δηλώνοντας ότι κάνει botox από τότε που ήταν 34 ετών.

«Κάνω μια δουλειά που έχει να κάνει με την εικόνα. Αναλαμβάνεις ρόλους και σε κατατάσσουν κάπου. Τα επιπλέον κιλά περισσότερο με αγχώνουν όσον αφορά την υγεία μου. Όσο μεγαλώνω, δεν έχω άγχος να παραμένω ωραία, αλλά να συμβαδίζω με τον χρόνο ή να διορθώνω πάνω μου κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν έχω κανένα καημό να δείχνω 20, ενώ είμαι 49. Θέλω να φαίνομαι αυτό που είμαι. Αρκεί να μου αρέσω.

Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων και όταν έρθει η ώρα μπορεί να κάνω και λίφτινγκ αν νιώσω ότι το θέλω και στο μέτρο που δεν θα αλλοιωθεί το πρόσωπό μου. Κάνω botox από τα 34 μου. Το ξεκίνησα από νωρίς προληπτικά ώστε με τον καιρό το αποτέλεσμα να φαίνεται φυσικό.

Κάνω όποτε χρειάζεται, κάθε έξι μήνες ή και παραπάνω, σύμφωνα με τη δερματολόγο μου. Δεν μου αρέσει στους ρόλους μου να φαίνομαι ανέκφραστη, οπότε δεν κάνω υπερβολές», υπογράμμισε η Ελισάβετ Μουτάφη.

«Η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί να με απασχολεί η ζυγαριά. Παχαίνω όχι επειδή πεινάω, αλλά επειδή μου αρέσει να τσιμπολογώ, ειδικά όταν έχω άγχος. Χάνω, παίρνω κιλά, δεν ξέρω πότε θα καταφέρω να σταθεροποιηθώ. Το παλεύω. Πολλές γυναίκες είμαστε έτσι, αλλά και άντρες», δήλωσε στη συνέχεια για το βάρος της η γνωστή ηθοποιός.