Ελισάβετ Μουτάφη: Ο Μάνος Νιφλής εκνευρίστηκε και θέλησε να φύγει, είπε ότι είμαι αντιπαθέστατη όπως φέρομαι

Η Ελισάβετ Μουτάφη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16-03-2026) και μίλησε για τον σύζυγό της, τα επαγγελματικά και το παιδί που υιοθέτησε μετά από ταξίδι στην Σιέρα Λεόνε. Ο Μάνος Νιφλής, που παντρεύτηκε το 2018, αποτελεί ένα μεγάλο και ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή της. Η γνωριμία τους, όπως ανέφερε η ηθοποιός ήταν «στημένη» και αρχικά τίποτα δεν έδειχνε πως οι δυο τους θα γίνονταν ζευγάρι. Ο δημοσιογράφος όμως, κατάφερε να την κερδίσει με την στρατηγική και την εξυπνάδα του.

Η Ελισάβετ Μουτάφη δήλωσε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show» πως: «Η μαμά του Μάνου έβλεπε τις σειρές που έπαιζα. Ο Μάνος Νιφλής ήξερε τα πάντα και έτσι με έριξε. Ήξερε τα πάντα και μου έκανε υποκριτική ανάλυση. Αυτό θέλει εξυπνάδα. Πρώτη φορά που βρέθηκα με τον Μάνο, ήταν κάτι στημένο. Ερχόμουν από τη Νέα Υόρκη και με είχε πάρει η καλή μου φίλη -και μετά κουμπάρα μου- η Μαρίνα Ασλάνογλου και μου είπε ότι ο Βασίλης Μπουζιώτης θέλει να βγούμε όλοι για ένα ποτό. Ο Βασίλης δούλευε με τον Μάνο και του είπε ότι θέλει να με γνωρίσει. Ήταν στημένο αλλά εγώ ήξερα ότι θα περάσει ο Μάνος για βόλτα από εκεί. Μου το είπε η Μαρίνα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Δεν ήμουν καθόλου σε φάση να γνωρίσω έναν καινούριο άνθρωπο. Δεν είχα καθόλου διάθεση, είχα μια γενικότερη μίρλα. Και τον θέλησα με τη μία. Είπαμε 2-3 κουβέντες, πήγαμε μετά όλοι μαζί σε άλλο μαγαζί και μετά από καιρό ήταν να κάνει μια επέμβαση και του έστειλα μήνυμα στο Instagram. Ξαναβγήκαμε και κατά τον Μάνο -που έχει δίκιο- ήμουν λίγο αγενής, γιατί δεν είχα διάθεση και ήμουν κάπως εκείνη την ημέρα. Αλλά μετά πήγαμε για φαγητό. Ο Μάνος εκνευρίστηκε και θέλησε να φύγει. Είπε ότι είμαι αντιπαθέστατη έτσι όπως φέρομαι».

«Ήμουν κάπως. Αλλά μετά του είπα να πάμε για ποτό και αλλού. Το καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινα καλά, δεν ήμουν πολύ σόι. Από το επόμενο ραντεβού, μείναμε μαζί. Μου είπε την ατάκα: “Αφού εμένα θα παντρευτείς, τι ταλαιπωρείσαι;”. Είμαστε 8 χρόνια μαζί. Ο Μάνος έχει δύο υπέροχες κόρες από τον προηγούμενο γάμο του. Η μία είναι 19 και η άλλη 15» υπογράμμισε η Ελισάβετ Μουτάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την υιοθεσία του γιου της, η Ελισάβετ Μουτάφη σημείωσε ότι «Ο Δημήτρης, μου άλλαξε εντελώς τη ζωή, είμαι ερωτευμένη μαζί του. Κουράζομαι πάρα πολύ, γιατί δεν είμαι 25 χρονών και δουλεύω, αλλά δεν με πειράζει. Είναι ένα παιδί μέσα στη ζωή. Για να τον φέρω πήγα και έμεινα ένα διάστημα στην Σιέρα Λεόνε. Η ζωή εκεί είναι πολύ δύσκολη. Επειδή ο Μάνος δεν μπορούσε να αφήσει τη δουλειά, πήγα μόνη μου να τον πάρω. Πήγα δύο φορές, την πρώτη για να τον συναντήσω, γύρισα και μετά ξαναπήγα. Σκέφτομαι τώρα πώς έγινε όλο αυτό. Με ρωτάνε πώς πήγα μόνη μου εκεί. Καμιά φορά που νιώθω τον εαυτό μου κάπως, σκέφτομαι ότι έκανα όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «Το παιδί το πήρα στο ξενοδοχείο μαζί μου από την πρώτη στιγμή. Έγινε το δικαστήριο και ήταν δικό μας το παιδί, πια. Διέλυσα λίγο τον Μάνο, γιατί ό,τι άγχος και εκνευρισμό είχα το έβγαζα στο τηλέφωνο μαζί του. Και αυτός ο καημένος το ζούσε από εδώ με πολύ άγχος και μου έλεγε να έρθει αλλά τον απέτρεπα. Τώρα που πέρασε λέω: “Πώς έγινε;”. Είναι φοβερό. Λέω ότι τελικά είμαι δυνατή».

Στη συνέχεια η Ελισάβετ Μουτάφη ανέφερε: «Τις πρώτες μέρες μιλούσαμε στο παιδί στα αγγλικά και αμέσως έμαθε ελληνικά. Μιλάει ελληνικά. Τον εντυπωσίασε ο μπαμπάς του. Είχε κάνει βίντεο κλήση και αμέσως κάτι έγινε εκεί. Στο αεροδρόμιο είχαμε πει να μην έρθει κόσμος, για το παιδί. Τον κρατούσα από το χέρι, ήταν εκεί οι αδερφές του, η μαμά μου και ο Μάνος και πήγε στην αγκαλιά του Μάνου κατευθείαν» είπε η Ελισάβετ Μουτάφη κλείνοντας το θέμα.

Όσον αφορά τη σειρά τη σειρά “Να μ’ αγαπάς” ανέφερε ότι «Ήθελα πάρα πολύ να κάνω την κακιά γιατί 20 χρόνια κάνω τις καλές που κλαίνε… Ο παραγωγός μου τηλεφώνησε και φοβόταν να μου πει ότι θα παίξω την κακιά. Του είπε πως “Θέλω σαν τρελή. Θέλω πάρα πολύ”.