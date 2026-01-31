Έλλη Κοκκίνου για Διονύση Σχοινά: «Είμαι διακριτική και το απέδειξα» είπε η τραγουδίστρια στη Ναταλία Γερμανού

Η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε μαζί με τον Φοίβο, στη Ναταλία Γερμανού, για την καριέρα και την προσωπική ζωή της. Κάποια στιγμή η τραγουδίστρια βρέθηκε σε αμηχανία, όταν ρωτήθηκε πώς γνώρισε τον μουσικοσυνθέτη. Εκείνος που τους είχε φέρει σε επαφή ήταν ο Διονύσης Σχοινάς, νυν σύζυγος της Καίτης Γαρμπή.

Σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών, Έλλη Κοκκίνου και Διονύσης Σχοινάς είχαν σχέση στο παρελθόν, με τους δύο καλλιτέχνες να διατηρούν καλές σχέσεις μέχρι και σήμερα. Παρόλα αυτά, η τραγουδίστρια αποφεύγει να μιλάει δημόσια για το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής της. Το μεσημέρι του Σαββάτου (31-01-2026) αναγκάστηκε να το κάνει, ίσως επειδή η Ναταλία Γερμανού επέμεινε λίγο περισσότερο, στην ερώτηση που της είχε θέσει.

Αυτή η ερώτηση είχε να κάνει με το πότε και πώς η Έλλη Κοκκίνου, γνώρισε τον Φοίβο: «Την πρώτη πρώτη φορά που τον είχα δει ήταν σε μια συναυλία του Δημήτρη Κόκκοτα και είχα πάει εγώ με παρέα και είχαμε πει ένα “γεια”. Μετά μέσω κοινών γνωστών πήγα στο στούντιο» άρχισε να λέει η Έλλη Κοκκίνου με τον Φοίβο να τη διακόπτει για να ρωτήσει ποιος ήταν αυτός ο κοινός γνωστός.

Εκείνη απέφυγε να απαντήσει λέγοντας, «Θα σου πω άλλη στιγμή». «Γιατί; Δε κάνει να πεις ποιος ήταν ο κοινός γνωστός;» αναρωτήθηκε η Ναταλία Γερμανού με την Έλλη Κοκκίνου να αποφεύγει και πάλι να απαντήσει λέγοντας, «Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Μέσω της Sony Music».

«Ο κοινός γνωστός ήταν η Sony Music; Η εταιρεία;» τη ρώτησε η Ναταλία Γερμανού. «Μέσω του Διονύση Σχοινά τελοσπάντων» απάντησε η τραγουδίστρια με τον διάλογο να εξελίσσεται ως εξής:

Ναταλία Γερμανού: «Α, εντάξει».

Έλλη Κοκκίνου: «Μα τόση ώρα προσπαθώ να αποφύγω».

Ναταλία Γερμανού: «Έχουν περάσει χρόνια».

Έλλη Κοκκίνου: «Εγώ είμαι διακριτική, το απέδειξα».

Ναταλία Γερμανού: «Έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν παραγραφεί αυτά εντελώς».

Έλλη Κοκκίνου: «Ναι, εντάξει. Με φώναξε να κάνω φωνητικά σε άλμπουμ της Μαντούς και νομίζω και στης Καίτης Γαρμπή σε 1-2 τραγούδια».

Ναταλία Γερμανού: «Είδες; Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τη γνώρισε ο Διονύσης στον Φοίβο, έκανε φωνητικά στην Καίτη, είναι όλα χαρούμενα». Δείτε το σχετικό απόσπασμα, στο επόμενο βίντεο, μετά το 2ο λεπτό.

Ο Διονύσης Σχοινάς είχε μιλήσει παλαιότερα για την Έλλη Κοκκίνου και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει πως την θεωρεί άνθρωπο της ζωής του.