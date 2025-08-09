Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα για τη σύζυγο του Τζώνη Καλημέρη 20 μέρες μετά τον γάμο τους

Η Κύπρια παρουσιάστρια βρίσκεται στην Πάρο με τον σύζυγό της
Ελπίδα Ιακωβίδου
Η Ελπίδα Ιακωβίδου

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν πριν από λίγες μόλις εβδομάδες ο Τζώνη Καλημέρης και η εκλεκτή της καρδιάς του, Ελπίδα Ιακωβίδου, ωστόσο η παρουσιάστρια είχε ένα ξαφνικό ατύχημα.

Το νεόνυμφο ζευγάρι βρίσκεται στην Πάρο, όπου απολαμβάνει τις διακοπές του και τον μεγάλο του έρωτα, όπως μας ενημέρωση η Ελπίδα Ιακωβίδου μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής η όμορφη Κύπρια σύζυγος του Τζώνη Καλημέρη ανέβασε ένα story, αποκαλύπτοντας ότι χτύπησε το πόδι της, πέφτοντας σε μια τρύπα.

«Και ξαφνικά πέφτω σε μια τρύπα! Κάποιος να με ξεματιάσει. Ευτυχώς δεν χτύπησα το κεφάλι», έγραψε η Ελπίδα Ιακωβίδου στη φωτογραφία που δημοσίευσε, στην οποία απεικονίζεται και το τραυματισμένο πόδι της.

Η ανάρτηση της Ελπίδας Ιακωβίδου
Η ανάρτηση της Ελπίδας Ιακωβίδου

Σημειώνεται ότι ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου παντρεύτηκαν το Σάββατο (19.07.2015) στο Νυμφαίο της Φλώρινας, έχοντας δίπλα τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μάλιστα, το ζευγάρι επέλεξε το συγκεκριμένο μέρος για να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης, καθώς εκεί γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε το περασμένο Πάσχα.

«Δεν το περίμενα όλο αυτό αλλά είμαι άνθρωπος που καλοδέχομαι τις αλλαγές και βλέπω θετικά τη ζωή. Μετά τις 25 Ιουνίου θα είμαι στην Ελλάδα. Οι γονείς μου είναι συγκινημένοι, γιατί βλέπουν το παιδί τους ευτυχισμένο. Και όταν βλέπουν έναν άνθρωπο δίπλα της να την στηρίζει και να την αγαπά, νιώθουν κι αυτοί εμπιστοσύνη σε αυτόν και σε μένα, το παιδί τους. Είναι πολύ πρώιμο να μιλήσουμε για παιδί, βέβαια είναι καλοδεχούμενο, αλλά τώρα έχουμε αλλά να σκεφτούμε», είχε δηλώσει η Ελπίδα Ιακωβίδου στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Top επιλογές φορητών ηχείων για καλοκαιρινά πάρτι στην παραλία
Μουσική και καλοκαίρι πάνε μαζί. Ειδικά στην παραλία. Αλλά... θέλει και το σωστό ηχείο. Όχι αυτό που τρίζει. Όχι αυτό που μένει από μπαταρία στα μισά. Θες ήχο δυνατό. Μπαταρία που κρατάει. Αντοχή σε άμμο, νερό και καύσωνα. Γι’ αυτό μιλάμε για φορητά ηχεία που έχουν δοκιμαστεί… και δεν μασάνε!
Top επιλογές φορητών ηχείων για καλοκαιρινά πάρτι στην παραλία
Newsit logo
Newsit logo