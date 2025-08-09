Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα για τη σύζυγο του Τζώνη Καλημέρη 20 μέρες μετά τον γάμο τους

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν πριν από λίγες μόλις εβδομάδες ο Τζώνη Καλημέρης και η εκλεκτή της καρδιάς του, Ελπίδα Ιακωβίδου, ωστόσο η παρουσιάστρια είχε ένα ξαφνικό ατύχημα.

Το νεόνυμφο ζευγάρι βρίσκεται στην Πάρο, όπου απολαμβάνει τις διακοπές του και τον μεγάλο του έρωτα, όπως μας ενημέρωση η Ελπίδα Ιακωβίδου μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής η όμορφη Κύπρια σύζυγος του Τζώνη Καλημέρη ανέβασε ένα story, αποκαλύπτοντας ότι χτύπησε το πόδι της, πέφτοντας σε μια τρύπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και ξαφνικά πέφτω σε μια τρύπα! Κάποιος να με ξεματιάσει. Ευτυχώς δεν χτύπησα το κεφάλι», έγραψε η Ελπίδα Ιακωβίδου στη φωτογραφία που δημοσίευσε, στην οποία απεικονίζεται και το τραυματισμένο πόδι της.

Σημειώνεται ότι ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου παντρεύτηκαν το Σάββατο (19.07.2015) στο Νυμφαίο της Φλώρινας, έχοντας δίπλα τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μάλιστα, το ζευγάρι επέλεξε το συγκεκριμένο μέρος για να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης, καθώς εκεί γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε το περασμένο Πάσχα.