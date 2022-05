Μετά από επτά χρόνια γάμου και αφού απέκτησαν τέσσερα, ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Το διαζύγιο τους όμως όπως όλα δείχνουν θα καθυστερήσει λίγο αφού φαίνεται ότι τον ράπερ τον παρατάν… οι δικηγόροι.

Ο Κάνιε Γουέστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, έχασε και τέταρτο δικηγόρο στο διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν. Πρόκειται για την Σαμάνθα Σπέκτορ, η οποία κατέθεσε έγγραφα για να παραιτηθεί από την εκπροσώπησή του, κάνοντας λόγο για «ασυμβίβαστη διακοπή της σχέσης δικηγόρου-πελάτη».

Προς το παρόν, την υπόθεση του Κάνιε Γουέστ θα αναλάβει ένας από τους… πολλούς δικηγόρους που έχει ο ράπερ στη «φαρέτρα» του, ο οποίος, ωστόσο, δεν ειδικεύεται στα διαζύγια.

