Εριέττα Κούρκουλου: «Μην ντρέπεστε να θηλάσετε δημόσια»

Ένα μήνυμα που έλαβε σχετικά με τον δημόσιο θηλασμό στάθηκε αφορμή για την Εριέττα Κούρκουλου να τοποθετηθεί εκ νέου δημόσια πάνω σε ένα ζήτημα που έχει υπερασπιστεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Η Εριέττα Κούρκουλου, γνωστή για τη δράση και τη στήριξή της προς τις μητέρες, δέχτηκε μέσω Instagram ένα σχόλιο που αμφισβητούσε την κανονικότητα του θηλασμού σε δημόσιους χώρους.

Ένα μήνυμα που έλαβε σχετικά με τον δημόσιο θηλασμό, φαίνεται πως ενόχλησε αρκετά την ίδια.

Η ιδρύτρια του Save a Greek Stray και του The Birth Center, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για θέματα που αφορούν στις μαμάδες, και το πώς οι γυναίκες πρέπει να μην αυτοπεριορίζονται λόγω των κοινωνικών στερεοτύπως σε σχέση με τον θηλασμό ή τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, θέλησε για ακόμη μια φορά να εκφράσει την άποψή της στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

«Εριέττα σε αγαπώ, αλλά εδώ δε θα συμφωνήσω με την άποψή σου. Ο θηλασμός είναι κάτι φυσικό, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται μπροστά σε όλους. Ούτε τσισάκια, ούτε κακάκια κάνουμε μπροστά σε όλους. Ούτε σεξ. Κι αυτά φυσικά είναι, Μπορεί κάποιος να μη νιώθει άνετα να βλέπει μια γυναίκα να θηλάζει για προσωπικούς λόγους (πχ γιατί ο ίδιος δε μπορεί), μπορεί για αισθητικούς. Ο θηλασμός είναι μια προσωπική στιγμή και έτσι πρέπει να παραμείνει. Με αγάπη» ήταν το μήνυμα που έλαβε η Εριέττα Κούρκουλου.

Κάπως έτσι, η ίδια δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της:

«Δε μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν ακόμα τέτοιες απόψεις (πόσο μάλλον από γυναίκες). Αγαπητές μου μαμάδες, μην τους κάνετε τη χάρη να ντρέπεστε ή να σκέφτεστε δεύτερη φορά αν είναι οκ να θηλάσετε δημόσια. Και αν σας πει κανένας τίποτα, πείτε του να επικοινωνήσει μαζί μου, να του ευχηθώ» έγραψε στην απάντησή της, την οποία δημοσιοποίησε και στα Instagram Stories της.

Παράλληλα, επέλεξε να ανεβάσει ένα κολάζ με φωτογραφίες όπου θηλάζει δημόσια τους γιους της, επιμένοντας στην ανάγκη να σπάσουν τα κοινωνικά στερεότυπα που περιορίζουν τις μητέρες.

Με τον τρόπο αυτό, η Εριέττα Κούρκουλου έστειλε για ακόμη μια φορά ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ελευθερίας των γυναικών να θηλάζουν τα παιδιά τους, όπου κι αν βρίσκονται.