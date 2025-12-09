Εριέττα Κούρκουλου: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, οπότε πολλές φορές φοβόμουνα να του πω τις σκέψεις μου»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Εριέττα Κούρκουλου και αναφέρθηκε τόσο στους γονείς και τα αδέλφια της όσο και στους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη.

Η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτης (09.12.2025) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1. Η Εριέττα Κούρκουλου στην αρχή της συνέντευξή της μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, αναφέροντας ότι τη διάβαζε ο πατέρας της, ο οποίος ήταν πολύ αυστηρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τότε που γεννήθηκα αγαπούσα τα ζώα. Νομίζω ότι τελικά γεννιόμαστε με κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τώρα που έχω και δύο γιους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, τα οποία είναι προκαθορισμένα μάλλον και μετά είτε τα καλλιεργείς είτε όχι», είπε αρχικά.

Αμέσως μετά η Εριέττα Κούρκουλου αναφέρθηκε εκτενέστερα στα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει σημειώνοντας: «Είναι αρκετά διαφορετικά τα παιδιά, ναι. Ο μικρός θα γίνει αύριο ενός. Ο μεγάλος θα γίνει 4 του Μάρτη. Ο πρώτος είναι έτσι πολύ έντονος, πολύ δραστήριος… Θα μπορούσε κάποιος να τον πει δύσκολο παιδί. Ο δεύτερος είναι το “αρκουδάκι της αγάπης”, είναι τελείως διαφορετικά τα ζώδια τους».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον αείμνηστο πατέρα της, Νίκο Κούρκουλο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αυστηρός μαζί της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήτανε πολύ αυστηρός, οπότε πολλές φορές φοβόμουνα να του πω τις σκέψεις μου και έτσι ανέπτυξα αυτή τη δεξιότητα της γραφής και τελικά επωφελήθηκα. Με διάβαζε κάθε μέρα (σ.σ. για το σχολείο).

«Σίγουρα θα τα διαβάσω τα παιδιά μου αν μπορώ, γιατί πια αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά που δεν συμφωνώ… Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος, είμαστε συνέχεια σε μία προσπάθεια να αποδείξουμε ότι το δικό μας παιδί είναι πιο έξυπνο, πιο ικανό, ότι έχει καταφέρει ακόμα και στην ηλικία του ενός χρόνου…», πρόσθεσε για τα δικά της παιδιά.

Η Εριέττα Κούρκουλου συνέχισε να μιλάει για τους γονείς της, υπογραμμίζοντας: «Η μητέρα μου ειδικά δεν με πίεζε στο κομμάτι του σχολείου, εμένα μου άρεσε κιόλας το διάβασμα, οπότε το έκανα κέφι ας πούμε, αλλά στα μαθηματικά που ήμουνα σκράπας και εξακολουθώ και είμαι σήμερα… Αλλά με τον μπαμπά μου ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήταν πολύ της λεπτομέρειας και κατέληγα στο τέλος να μαθαίνω να διαβάζω ένα κείμενο στο δημοτικό που τελικά δεν το διάβαζα έτσι γιατί ντρεπόμουνα, έλεγα αν το διαβάσω λες και είμαι ηθοποιός για να πάρω Όσκαρ ερμηνείας θα γελάει όλη η τάξη, οπότε μετά το έριχνα πάλι… αλλά σίγουρα από αυτό κέρδισα πολλά».

Όλοι νομίζω ότι ερχόμαστε από ένα παρελθόν… το δικό μου είναι πιο δημόσιο, γιατί και οι δύο μου γονείς είναι αναγνωρίσιμοι. Δύο επώνυμα πολύ διαφορετικά που σημαίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα νομίζω και για την κοινωνία εκεί έξω, οπότε αυτό ήτανε δύσκολο να το ισορροπήσει κανείς. Από την άλλη βέβαια, υπήρχε μεγάλη ελευθερία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι προσδοκίες που ενδεχομένως υπάρχουν σε άλλες αντίστοιχες οικογένειες ή οι περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουνε. Εμείς είχαμε πάντα υποστήριξη, εξακολουθώ απ’ τη μαμά μου είμαι πολύ τυχερή και έχω αυτή την υποστήριξη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πιστεύεις στα παιδιά σου και να τα εμπιστεύεσαι ότι ξέρουν τι κάνουν. Κι αυτή την εμπιστοσύνη την εισπράττω.

Εκεί πήγαινα σε ένα πλούσιο σχολείο, εννοώ και πάλι υπήρχε διαφορά, δεν είναι ότι πήγαινα στο δημόσιο της γειτονιάς μου και έβλεπα αυτή τη διαφορά, την έβλεπα κι ανάμεσα σε παιδιά που ήταν κι αυτά ευκατάστατα. Αλλά δεν πήγαινα στο δημόσιο της γειτονιάς μου…», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Εριέττα Κούρκουλου.

Επίσης, η Εριέττα Κούρκουλου αναφέρθηκε και στα αδέλφια της, αναφέροντας ότι με τον Πάρι Κασιδόκωστα είναι πιο κοντά από τα υπόλοιπα αδέλφια της.

«Με τα αδέλφια από τη πλευρά του πατέρα μου, έχω επαφή. Και με τον Άλκη και τη Μελίτα. Είχαμε χαθεί κάποια χρόνια, όταν “έφυγε” ο μπαμπάς μας. Τα αδέλφια που είναι από άλλο πατέρα, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά γιατί η μαμά είναι εκείνη που πάντα ενώνει το σπίτι», δήλωσε η Εριέττα Κούρκουλου.

«Νομίζω η μαμά πάντα ενώνει. Απλά τα αδέρφια που είναι από άλλον πατέρα, νομίζω ότι είναι διαφορετικά, επειδή η μαμά είναι αυτή που ενώνει το σπίτι… με τον Πάρι (σ.σ. Κασιδόκωστα) ας πούμε πάντα είχαμε κοινά, ήμασταν συνέχεια μαζί. Με τ’ άλλα μου αδέρφια, υπάρχει και μία μεγάλη διαφορά ηλικίας, οπότε για κάποια χρόνια ήμασταν και σ’ άλλες φάσεις και λίγο χαθήκαμε. Και τώρα έτσι που κι εγώ μεγάλωσα, απέκτησα οικογένεια… μπορούμε να έχουμε πιο πολλά κοινά και βρισκόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.