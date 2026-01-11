Εριέττα Μανούρη: Θεωρώ ότι η οικογένεια θα έρθει όταν θα βρω τον άνθρωπο που θα μου γεννήσει αυτή την ανάγκη

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Εριέττα Μανούρη και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ότι δεν είναι στα άμεσα πλάνα της να αποκτήσει τη δική της οικογένεια.

Με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά “Μια νύχτα μόνο” του Μεγάλου Καναλιού, η Εριέττα Μανούρη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους, προς το παρόν, θεωρεί μακρινό σενάριο τη δημιουργία οικογένεια.

«Έχω μάθει πια να φροντίζω πολύ καλά τον εαυτό μου και να δημοσιεύω εγώ πράγματα που ξέρω που είναι τα όρια τους και μέχρι εκεί που εγώ θέλω να μαθαίνει ο κόσμος. Προσπαθώ να κρατάω εγώ τα δικά μου όρια για να μην έχω τέτοια ντράβαλα», εξομολογήθηκε η νεαρή ηθοποιός που φέτος παίρνει μέρος στη δραματική σειρά του MEGA, «Μία νύχτα».

«Φέτος πάτησα τα πρώτα… άντα και είναι αρκετά αγχωτικό αλλά έχω μια δημιουργική κάψα για πολύ ωραία πράγματα οπότε το πλάνο “οικογένεια – παιδιά” μου είναι λίγο μακρινό. Και τώρα στη σειρά “Μια νύχτα μόνο” είμαι μητέρα τριών παιδιών και όταν έρχεται το μωράκι στα γυρίσματα δεν μπορώ να σταματήσω να το ζουλάω και να παίζω.

Λέω όμως “τέλεια, ωραία είναι για μια ώρα, τώρα πάρτε το”. Θεωρώ ότι η οικογένεια θα έρθει όταν θα βρω τον άνθρωπο που θα μου γεννήσει αυτή την ανάγκη. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που λένε “θέλω να γίνω μάνα, έχω γεννηθεί γι’ αυτό”, Δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία, προς το παρόν. Μπορεί σε δυο χρόνια αυτό να αλλάξει ή να με δείτε με ένα μωρό», εξομολογήθηκε η Εριέττα Μανούρη.