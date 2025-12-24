Εριέττα Μανούρη: Υπάρχουν μέρες που σκέφτομαι πως θα ήθελα παιδιά και άλλες που λέω “τι ωραία που είμαι ανεξάρτητη”

Για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά και οικογένεια μίλησε η Εριέττα Μανούρη και εξομολογήθηκε ότι έχει υπάρχουν στιγμές που θέλει πολύ να γίνει μητέρα και άλλες που νιώθει ότι λατρεύει την ανεξαρτησία της.

Η γνωστή ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και στον Γιώργο Πράσινο. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Εριέττα Μανούρη ανέφερε ότι θαυμάζει πολύ την Έμμα Στόουν και ότι πολλές φορές προσπαθεί να αντιγράψει το βλέμμα της όταν ερμηνεύει.

«Θέλω να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Μου φαίνεται εγκλωβιστικό να έχω πρότυπα. Από την άλλη, δεν μπορώ να μη σου πω ότι λατρεύω την Έμμα Στόουν. Λατρεύω τον τρόπο που εξελίσσεται, εννοείται πως θα ήθελα να της μοιάσω. Είναι ωραίο να “κλέβεις” από κορυφαίους. Βλέπω, για παράδειγμα, τις ταινίες της, θαυμάζω τις εκφράσεις της και θα την ξαναδώ την ταινία για να τη μελετήσω “ρε συ, πώς το κάνει αυτό το βλέμμα” – και δεν σου κρύβω πως θα προσπαθήσω να το αντιγράψω, μήπως και το χρησιμοποιήσω στο μέλλον», αποκάλυψε η Εριέττα Μανούρη.

«Την ερώτηση αν με ενδιαφέρει η προοπτική οικογένειας την κάνω και εγώ στον εαυτό μου. Απάντηση δεν έχω δώσει. Δεν ξέρω. Υπάρχουν μέρες που σκέφτομαι πως θα ήθελα πολύ να έχω μια οικογένεια με παιδάκια και άλλες που ξυπνάω και λέω “τι ωραία που είναι η ζωή μου και είμαι ανεξάρτητη και πάω τα ταξίδια μου και κάνω ό,τι μου αρέσει”. Λέω να δώσουμε ραντεβού σε πέντε χρόνια από τώρα και να δούμε πώς θα τα έχει φέρει η ζωή στο μέλλον», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Μακάρι να φτάσω τα 50 και τα 60 και να μην έχω κόμπλεξ με το σώμα μου. Είναι τρομερά γοητευτικό να μεγαλώνεις και να αλλάζουν οι εκφράσεις σου. Αυτή είναι η ζωή», ανέφερε ακόμα η Εριέττα Μανούρη.