Έρση Σωτηροπούλου: «Όταν έφυγα για το Άμστερνταμ, οι γονείς μου έβαλαν την Ιντερπόλ να με ψάξει»

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 βρέθηκε σήμερα (9/2/2026) η Έρση Σωτηροπούλου, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για πολλά επαγγελματικά και προσωπικά θέματα.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η γνωστή συγγραφέας, Έρση Σωτηροπούλου, μίλησε για τον πρώτο της έρωτα με τον οποίο απέκτησε και το παιδί της αλλά και για το γεγονός πως οι γονείς της στο παρελθόν την είχαν αναζητήσει με τη βοήθεια της Ιντερπόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η Έρση Σωτηροπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στη Γαλλία γνώρισα τον πρώτο μου άνδρα, με τον οποίο και παντρευτήκαμε μετά, τον πατέρα του γιου μου. Ερωτευτήκαμε μέχρι τρέλας και όταν έφυγα για το Άμστερνταμ, οι γονείς μου έβαλαν την Ιντερπόλ να με ψάξει. Κι αυτό γιατί είχα εξαφανιστεί για ένα διάστημα».

«Έτσι, δεν σπούδασα ποτέ στο Παρίσι διότι από εκεί έκανα μεταγραφή για να ‘μαι πιο κοντά όλο και περισσότερο στη Φλωρεντία. Αμέσως έμεινα έγκυος και αμέσως μετά γεννήθηκε το παιδί”».

«Νομίζω πως αυτός ήταν ένας έρωτας τόσο έντονος που κάναμε να φάμε, και οι δυο, ίσως για έναν μήνα! Και από τον έρωτα και από τα χρήματα διότι οι γονείς μου, ενώ είχαν κάποια άνεση, δεν με στήριξαν και καλά έκαναν» συμπλήρωσε, ακόμα, η Έρση Σωτηροπούλου στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.