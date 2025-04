Έρχεται το «John Wick 5» με τον Κιάνου Ριβς να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο

Σε μία εντυπωσιακή παρουσίαση στο CinemaCon, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Caesars Palace του Λας Βέγκας, η Lionsgate ξεκαθάρισε ότι ο κόσμος του John Wick δεν έχει τελειώσει. Αντιθέτως, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, με μια σειρά από νέες παραγωγές που θα ενθουσιάσουν τους θαυμαστές του. Ο Κιάνου Ριβς επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την παραγωγή ταινίας κινουμένων σχεδίων, που θα εξερευνήσει νέες πτυχές του χαρακτήρα και του κόσμου του John Wick, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του animation. Επιπλέον, ένα spinoff με πρωταγωνιστή τον Ντόνι Γιέν (Donnie Yen) στον ρόλο του Caine και φυσικά την παραγωγή του John Wick 5, με τον Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο, τον Τσαντ Σταχέλσκι (Chad Stahelski) στην σκηνοθεσία και την ομάδα της Thunder Road, Μπάζιλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk) και Έρικα Λι (Erica Lee) στην παραγωγή.

«Ο Κιάνου, ο Τσαντ, ο Μπάζιλ και η Έρικα δεν θα επέστρεφαν αν δεν είχαν κάτι πραγματικά εκπληκτικό και φρέσκο με αυτούς τους χαρακτήρες και αυτόν τον κόσμο. Ανυπομονούμε να δει το κοινό πού θα μας οδηγήσει το ταξίδι αυτό» δήλωσε ο ‘Ανταμ Φόγκελσον (Adam Fogelson) πρόεδρος του κινηματογραφικού ομίλου Lionsgate Motion Picture Group.

Ο σταρ του franchise αναμένεται να δανείσει τη φωνή του στην ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Σάνον Τιντλ (Shannon Tindle) και το σενάριο η Βανέσα Τέιλορ (Vanessa Taylor).

Το νέο πρότζεκτ θα ταξιδέψει τους θεατές πίσω στον χρόνο, πριν από την αρχική ταινία του 2014 και θα επικεντρωθεί στην περίφημη «Αδύνατη Αποστολή», όπου «σε μια νύχτα ο Wick πρέπει να εξολοθρεύσει όλους τους αντιπάλους του για να απελευθερωθεί από το High Table, την πανίσχυρη εγκληματική οργάνωση και να ζήσει με τη γυναίκα που αγαπά, την Helen».

#JohnWick5 is officially in development.



Keanu Reeves is set to return along with franchise director Chad Stahelski. pic.twitter.com/9vgKwQPKRA