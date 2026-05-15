Θρήνος για τον Κώστα Σόμμερ: Πέθανε η μητέρα του – «Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα»

Δύσκολες ώρες περνά ο Κώστας Σόμμερ, αφού όπως ο ίδιος αποκάλυψε, έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα.

Με μία ανάρτηση που έκανε σήμερα (15.05.2026) ανακοίνωσε ο Κώστας Σόμμερ πως έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, κατά την οποία δήλωσε πόσο την αγαπάει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες μαζί της. Εικόνες από τα παιδικά χρόνια του Κώστα Σόμμερ αλλά και πιο πρόσφατες.

Μάλιστα στην ανάρτηση μίλησε για όλα όσα του πρόσφερε η μητέρα του, για τα οποία θα είναι πάντοτε ευγνώμων.

«Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα… Σε ευχαριστώ για όλα… Για την αγάπη, τη στήριξη και τις αξίες που μου δίδαξες… Αναπαύσου εν ειρήνη, ηλιαχτίδα μου… Σ’ αγαπώ μαμά…», έγραψε ο Κώστας Σόμμερ στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kostas Sommer (@kostas_sommer)

Υπενθυμίζεται το δεύτερο παιδί του Κώστα Σόμμερ, πήρε το όνομά της μητέρας του, μια κίνηση που είχε συγκινήσει βαθιά την ίδια στη βάφτιση της εγγονής της.