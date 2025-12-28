Ετεοκλής Παύλου: «Είπα στη κόρη μου ότι ο μπαμπάς είναι ανάπηρος»

Μία κοινή τηλεοπτική συνέντευξη έδωσαν ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου και ο γνωστός παρουσιαστής του STAR περιέγραψε πώς είπε στην κορούλα τους, τη μικρή Μελίτα, ότι έχει τεχνητό πόδι.

Το αγαπημένο ζευγάρι ήταν καλεσμένο την Κυριακή (28.12.2025) στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου. Ο Ετεοκλής Παύλου εξήγησε στην κόρη του ότι κάποιοι τον πυροβόλησαν και από τότε είναι «ανάπηρος».

Μέσα σε όλα, δε, το ερωτευμένο ζευγάρι της πρωινής ζώνης του STAR μίλησε για τον τρόπο που επικοινώνησε στην κορούλα του πως ο παρουσιαστής φέρει πλέον ένα τεχνητό μέλος στο πόδι του.

«Ήταν δύσκολο, κακά τα ψέματα, ακόμα και για μένα που το έλεγα. Δεν της εξήγησα όλη την ιστορία, με τον πυροβολισμό και όλο αυτό, αλλά της είπα ότι “ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι που πυροβόλησαν τον μπαμπά”. Δεν της είπα το παρασκήνιο ό,τι συνέβαινε πραγματικά, εστίασα στο μετά και στο φως. Μου είπε “δηλαδή μπαμπά, τώρα, δεν θα έχεις ποτέ πόδι” και της είπα “να σε ρωτήσω κάτι; Σε πειράζει, μήπως σε ενοχλεί σε κάτι;”. Και μου απάντησε “όχι, γιατί εγώ έχω τον μπαμπά μου”. Της είπα λοιπόν να κρατήσει αυτό. “Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει. Έχω ένα ψεύτικο πόδι το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί, αν δεν το είχα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε”, της είπα», εξομολογήθηκε ο γνωστός παρουσιαστής του STAR.

«Πιστεύω ότι μιλώντας τα κάνεις και εσύ τα βήματα, εξελίσσεσαι και εσύ. Κάπως τα ξορκίζεις. Μιλώντας για τις δυσκολίες σου, είναι κάπως σαν και εσύ να αρχίσεις να το βλέπεις από την σωστή πλευρά. Πιο χαλαρά, πιο ήρεμα, ότι δεν έγινε και τίποτα», πρόσθεσε ο Ετεοκλής Παύλου.

