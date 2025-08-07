Ετεοκλής Παύλου: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη του από τις διακοπές τους στις Μαλδίβες

Τις εξωτικές Μαλδίβες ταξίδεψε ο Ετεοκλής Παύλου μαζί με τη σύζυγό του Ελένη Χατζίδου και την κόρη τους, για να περάσουν μαζί ποιοτικό χρόνο μακριά από άγχη και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Είναι το τρίτο καλοκαίρι που το ζευγάρι επισκέπτεται τον συγκεκριμένο προορισμό, καθώς φαίνεται πως έχουν λατρέψει το μέρος και εκείνοι αλλά και η μικρή τους. Μαζί τους, μάλιστα, ταξίδεψε και η μητέρα και ο αδελφός του Ετεοκλή Παύλου, στους οποίους η Ελένη Χατζίδου έχει παραδεχτεί πολλές φορές ότι έχει τεράστια αδυναμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο παρουσιαστές, μέσα στην ημέρα τους μοιράζονται πολλές φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς τους φίλους, θέλοντας να μας δώσουν μια μικρή γεύση.

Σήμερα (07.08.2025) ο Ετεοκλής Παύλου ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του και το συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Μου ‘πες ‘μπαμπά’ και έγινε όλη μου η ζωή ποίημα..», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, στην οποία ποζάρει χωρίς το πρόσθετο μέλος στο πόδι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eteoklis Pavlou (@eteoklispavlou)

Από την πλευρά της και η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε μία φωτογραφία με την κόρη της από τον παραδεισένιο προορισμό όπου βρίσκονται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou)

«Σε έναν κόσμο τόσο αχανή, αυτή είναι ολόκληρο το σύμπαν μου. Κανένα ηλιοβασίλεμα δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει το φως που φέρνει στη ζωή μου», έγραψε.