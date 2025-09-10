Έτσι είναι σήμερα η Ναταλία Λιονάκη: «Ξυπνάει καθημερινά πριν από τις 5 με άλλες δυο μοναχές και ξεκινούν το έργο τους με προσευχή»

Η Ναταλία Λιονάκη έχει αλλάξει σελίδα στη ζωή της και έχει αφήσει πίσω της όχι μόνο την τέχνη της υποκριτικής αλλά και την Ελλάδα και πλέον ζει ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα.

Ένα άτομο από το σημερινό περιβάλλον της αλλά και μία θεία της Ναταλίας Λιονάκη μίλησαν για εκείνη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ, ενώ προβλήθηκαν και φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στην Αφρική.

«Τη γερόντισσα Φεβρωνία τη γνωρίζω από το 2018, δεν μου είχε πει ποτέ ότι ήταν γνωστή ηθοποιός στην Ελλάδα. Το έμαθα τυχαία πριν από λίγο καιρό από μια Ελληνίδα πιστή που μας επισκέφτηκε. Βλέποντας τις φωτογραφίες της ως ηθοποιό και αποσπάσματα από ταινίες της στο διαδίκτυο, σοκαρίστηκα. Δεν θυμίζει σε τίποτα τη Μοναχή που βλέπω καθημερινά. Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα, ζει με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχής, έχει δώσει όλη της τη ψυχή και τη ζωή σε αυτό το πράγμα», ανέφερε κάποιο από το περιβάλλον της Ναταλίας Λιονάκη στον δημοσιογράφο, Στέργιο Σαμαρτζή.

«Ξυπνάει καθημερινά πριν από τις 5 τα ξημερώματα μαζί με τις άλλες δυο μοναχές και ξεκινούν το έργο τους με προσευχή. Φροντίζει τα λουλούδια στους κήπους εδώ, μαγειρεύει για τα ορφανά και προσφέρει φροντίδα σε όποιον χρειάζεται. Ζει με τα απολύτως αναγκαία, μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα. Σέβεται πάρα πολύ την τοπική κουλτούρα, δεν απορρίπτει κανέναν, έχει μια τεράστια αγκαλιά για όλους. Μάλιστα, επειδή βρίσκεται αρκετά χρόνια μαζί μας, πλέον έχει αρχίσει να μιλάει δειλά τα Σουαχίλι», περιέγραψε για την καθημερινότητά της στην Αφρική.

Παράλληλα, η θεία της Ναταλίας Λιονάκη μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ και παραδέχτηκε ότι πλέον δεν έχει καμία επαφή μαζί της.

«Όταν καθόταν στις Μοίρες με τον πατέρα της, σμίγαμε καμιά φορά αλλά τώρα έχω να τη δω χρόνια. Αφού πήγε στο μοναστήρι που δεν θέλανε οι γονείς της, δεν την ξαναείδα. Δεν έχουμε κρατήσει επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε η μάνα της, ούτε ο πατέρας της στήριξαν την απόφαση να γίνει μοναχή, αλλά αυτή έφυγε, πήγε εκεί και είχε απαγορεύσει να την ενοχλούμε. Πώς πήρε αυτή την απόφαση, δε ξέρω… Το πρόσωπό της το θαμπό… Το ωραίο… Παναγία μου! Ήταν κούκλα. Το επεισόδιο το βάζουν καμιά φορά κι εμφανίζεται στο έργο.

Εγώ δεν είμαι κατά της θρησκείας, ό,τι θέλει ο καθένας. Αντέδρασα κι εγώ στην απόφασή της να γίνει μοναχή, είπα “κρίμα τα νιάτα της”, αλλά του Θεού το θέλημα δε μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει», είπε ακόμα.