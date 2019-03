Eurovision 2019: Η σύζυγος του Γιώργου Χρανιώτη στο video clip του «Better Love»!

Σε μια λαμπρή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου προγράμματος της ΕΡΤ, η Κατερίνα Ντούσκα παρουσίασε το τραγούδι με το οποίο θα πάρει μέρος στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μουσικής Eurovision 2019. Το «Better Love» το έγραψε η Κατερίνα Ντούσκα μαζί με τον σύντροφό της, Leon of Athens και τον David Sneddon. Πρόκειται για ένα mid tempo τραγούδι ευρωπαϊκού χαρακτή, το οποίο μιλάει για την αναζήτηση μιας ανώτερης, ανιδιοτελούς αγάπης. Η παραγωγή του κομματιού πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο Λονδίνο από τον Phil Cook, ενώ με την γυναικεία παρουσία κυρίαρχη στο βίντεο κλιπ, το κόκκινο και τα παράγωγά του να πρωταγωνιστούν χρωματικά, το «Better Love» σκηνοθετείται από την Έφη Γούση και δίνει την δική της οπτική αποτύπωση μιας «Καλύτερης Αγάπης». Στο πρωτότυπο και «αναγεννησιακού» στιλ αυτό video clip, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται και μια γνώριμη παρουσία. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE