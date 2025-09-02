Exathlon: Χτύπησε σοβαρά η Σταυρούλα Χρυσαειδή – Πάγωσαν συμπαίκτες και αντίπαλοι

Η μαχητική παίκτρια, Σταυρούλα Χρυσαειδή, που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από το Survivor, ταξίδεψε στον Άγιο Δομίνικο για να δοκιμαστεί αυτή τη φορά στο Exathlon.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μόλις επεισοδίου του Exathlon, η Σταυρούλα Χρυσαειδή είχε ένα σοβαρό ατύχημα την ώρα που αγωνιζόταν απέναντι στη Στέλλα Ανδρεάδου. Τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στα εμπόδια, γύρισε το πόδι της και κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ η ομάδα της θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη με 10-8.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χτύπησε πολύ»

«Πέφτει η Σταυρούλα και γυρίζει το πόδι της. Χτύπησε! Χτύπησε πολύ» φώναξε ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας, την ώρα που οι συμπαίκτες και οι αντίπαλοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Στα πλάνα που ακολούθησαν, η νεαρή παίκτρια φαινόταν να υποφέρει από τον τραυματισμό της.

Όπως συνέβη νωρίτερα και με τον Στάθη Σχίζα, ο τραυματισμός ανάγκασε την παραγωγή να απομακρύνει προσωρινά τη Σταυρούλα Χρυσαειδή από τον στίβο μάχης. Η παίκτρια μεταφέρθηκε με φορείο και κατευθύνθηκε με ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο για εξετάσεις.

Αντικατάσταση στο παιχνίδι

«Έπειτα από τον τραυματισμό της, η Σταυρούλα αποχώρησε με φορείο από το παρκούρ και κατευθύνεται προς το νοσοκομείο για να ελέγξουμε την κατάσταση του ποδιού της. Ο αγώνας θα συνεχίσει ακριβώς από το ίδιο σημείο που τραυματίστηκε η Σταυρούλα. Έχει αντικατασταθεί η παίκτρια της Πορτοκαλί ομάδας με την Εύη Σαλταφερίδου» τόνισε ο Γιώργος Καράβας μπροστά στην κάμερα.