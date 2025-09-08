Ευγενία Νιάρχου: Το ταξίδι της «χρυσής» κληρονόμου στον τόπο καταγωγής του παππού της στη Λακωνία

Η Ευγενία Νιάρχου επέστρεψε στις ρίζες της. Το ταξίδι που έκανε στο χωριό Βαμβακού στη Λακωνία, την έκανε να αισθανθεί «βαθιά συγκίνηση» όπως έγραψε σε ανάρτησή της. Η επιχειρηματίας έκανε βόλτες και μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram.

Η Ευγενία Νιάρχου, θέλησε να τιμήσει τις ρίζες της, μέσα από αυτό το ταξίδι στη Λακωνία και δεν παρέλειψε να μοιραστεί καρέ από την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, τη βλέπουμε να περπατάει στα πέτρινα σοκάκια του χωριού, να απολαμβάνει την αυθεντική φύση του μέρους και να επισκέπτεται τον ανακαινισμένο χώρο της «Βαμβακού Revival», μια πρωτοβουλία αναβίωσης του χωριού, που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η επίσκεψη αυτή φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την Ευγενία Νιάρχου, καθώς, όπως σχολίασε η ίδια, ένιωσε “βαθιά συγκίνηση” περπατώντας στα μέρη που γεννήθηκε ο παππούς της και που φέρουν ακόμα ζωντανή τη μνήμη του.

Ο πατέρας του Σταύρου Νιάρχου καταγόταν από το χωριό Βαμβακού Λακωνίας. Είχε ακολουθήσει το κύμα των Ελλήνων μεταναστών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 19ου αιώνα και είχε γίνει αρκετά επιτυχημένος ως συνέταιρος σε ένα εστιατόριο και ζαχαροπλαστείο στο Μπάφαλο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε επιτυχώς με τη ναυτιλία, κυρίως με τις μεταφορές πετρελαίου, αποκτώντας τεράστια περιουσία. Ποτέ δεν είχε ξεχάσει το χωριό του πατέρα του. Ένα χωριό στη Λακωνία που πλέον γνώρισε και η Ευγενία Νιάρχου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Venyx By Eugenie Niarchos (@venyxworld)

Στα 38 της χρόνια η Ευγενία Νιάρχου συνεχίζει να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Ελβετία. Στο Gstaad, η οικογένεια Νιάρχου διατηρεί το δικό της πολυτελές ξενοδοχείο. Η ίδια όποτε βρίσκει ευκαιρία φροντίζει να κάνει ταξίδια για να γνωρίζει τον κόσμο.