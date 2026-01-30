Ευγενία Σαμαρά: Ο έρωτας είναι δημιουργία για μένα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου

Τόσο για τον ρόλο που έχει ο έρωτας στη ζωή της όσο και για την προοπτική να γίνει μητέρα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ευγενία Σαμαρά στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου.

Ο έρωτος τι ρόλο παίζει στη ζωή σου;

Πολύ μεγάλο, όπως και όλες οι ανθρώπινες σχέσεις. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική κινητήρια δύναμη που σου δίνει ώθηση. Ο έρωτας είναι δημιουργία για μένα. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τον έρωτα και όχι μόνο για έναν άλλο άνθρωπο – για τη δουλειά, για το χόμπι τους…

Πρέπει να ερωτευτούν αρχικά με όποιον ή ό,τι καταπιάνονται, να “πάθουν” όλη αυτή την τρέλα, γιατί αυτό τους κάνει δημιουργικούς και τους ανθίζει. Οπότε ο έρωτας με την ευρεία έννοια είναι πολύ βασικό συστατικό στη ζωή τους. Μου αρέσει να ερωτεύομαι με αυτά που κάνω, με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, με τους φίλους μου. Έτσι παίρνω φόρα, ώθηση για ζωή και δημιουργία.

Ως Σάρα, είσαι μια πάρα πολύ καλή μαμά. Είσαι τόσο καλή με τα παιδιά σαν να ήσουν η μητέρα τους, όχι μόνο στη σειρά, αλλά και στην πραγματικότητα. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είσαι από το να αναλάβεις αυτόν το ρόλο και στη ζωή σου;

Αυτή την ερώτηση, από τότε που ξεκίνησε η σειρά, μου την κάνουν σε κάθε συνέντευξη. Η απάντηση είναι ότι δεν είμαι ούτε κοντά ούτε μακριά από τη μητρότητα. Δεν είναι μια απόφαση που εγώ, ως χαρακτήρας, θα την πάρω και θα στοχεύσω. Η ζωή ξέρει καλύτερα αν θα μου φέρει ένα παιδί και πότε. Η αλήθεια είναι ότι τα αγαπώ τα παιδιά.

Αυτό φαίνεται άλλωστε γιατί τα πάω πάρα πολύ καλά τόσο με τα “τηλεοπτικά” μου παιδιά – τα νιώθω όντως σαν να ήταν δικά μου – όσο και με τα παιδιά των φίλων μου. Μου αρέσει η συναναστροφή μαζί τους. Είμαι και εγώ πάρα πολύ παιδί μέσα μου και μου αρέσει να παίζω. Τώρα, αν θα έρθει ένα παιδί στη ζωή μου, θα φανεί στο μέλλον.