Ευγενία Σαμαρά: «Τις φορές που δεν ένιωσα καλά σε σχέση, έφυγα»

«Γιατί εγώ να είμαι σε μια τοξική σχέση; Καλό θα είναι όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας», είπε η Ευγενία Σαμαρά.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» ήταν σήμερα η Ευγενία Σαμαρά. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την έννοια της τοξικότητας.

«Πλέον έχω αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο σκέψης μου. Μου αρέσει πάντα να μπαίνω σε αχαρτογράφητα νερά. Όλα τα πράγματα μου βγήκαν σε καλό. Ακόμα και αυτά που δεν κατέληξαν εκεί που είχα στο μυαλό μου, ήταν σπουδαία μαθήματα.

Κατά καιρούς δέχομαι hate comments, δεν είναι κάτι που το βιώνω συστηματικά. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά τα πράγματα. Καμία ερώτηση δεν με φέρνει σε άβολη θέση. Η συντροφικότητα παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου», είπε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά.

Η Ευγενία Σαμαρά είπε στη συνέχεια: «Δεν έχω υπάρξει τόσο έντονα σε τοξικό περιβάλλον, αλλά έχω υπάρξει σε περιβάλλον που δεν ήταν αυτό που βιώνω τώρα. Όχι, δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση. Θα σας πω κάτι τώρα, γιατί τα ακούνε τώρα και θα λένε “τι λέει αυτή;”.

Δεν καταλαβαίνω και τι ακριβώς, λέμε τοξικό, γενικά χρησιμοποιούμε σήμερα διάφορες λέξεις “αυτός είναι τοξικός”… Τι σημαίνει ότι αυτός είναι τοξικός; Δεν καταλαβαίνω ακριβώς, αλήθεια το λέω. Θεωρώ ότι δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα».

Κλείνοντας, η Ευγενία Σαμαρά πρόσθεσε για το ίδιο θέμα: «Γιατί εγώ να είμαι σε μια τοξική σχέση; Θεωρώ και θα είναι καλό για όλους μας –δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό- να αναλάβουμε την ευθύνη μας. Εννοώ ότι το τι κάνω από εκεί και πέρα, αφού το αναγνωρίσω. Τις φορές που δεν ένιωσα καλά σε σχέση, έφυγα».