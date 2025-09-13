Lifestyle

Ευγενία Σαμαρά: «Τις φορές που δεν ένιωσα καλά σε σχέση, έφυγα»

«Δεν έχω υπάρξει τόσο έντονα σε τοξικό περιβάλλον, αλλά έχω υπάρξει σε περιβάλλον που δεν ήταν αυτό που βιώνω τώρα»
Η Ευγενία Σαμαρά
Η Ευγενία Σαμαρά / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Γιατί εγώ να είμαι σε μια τοξική σχέση; Καλό θα είναι όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας», είπε η Ευγενία Σαμαρά.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» ήταν σήμερα η Ευγενία Σαμαρά. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την έννοια της τοξικότητας.

«Πλέον έχω αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο σκέψης μου. Μου αρέσει πάντα να μπαίνω σε αχαρτογράφητα νερά. Όλα τα πράγματα μου βγήκαν σε καλό. Ακόμα και αυτά που δεν κατέληξαν εκεί που είχα στο μυαλό μου, ήταν σπουδαία μαθήματα.

Κατά καιρούς δέχομαι hate comments, δεν είναι κάτι που το βιώνω συστηματικά. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά τα πράγματα. Καμία ερώτηση δεν με φέρνει σε άβολη θέση. Η συντροφικότητα παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου», είπε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά.

 

Η Ευγενία Σαμαρά είπε στη συνέχεια: «Δεν έχω υπάρξει τόσο έντονα σε τοξικό περιβάλλον, αλλά έχω υπάρξει σε περιβάλλον που δεν ήταν αυτό που βιώνω τώρα. Όχι, δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση. Θα σας πω κάτι τώρα, γιατί τα ακούνε τώρα και θα λένε “τι λέει αυτή;”.

Δεν καταλαβαίνω και τι ακριβώς, λέμε τοξικό, γενικά χρησιμοποιούμε σήμερα διάφορες λέξεις “αυτός είναι τοξικός”… Τι σημαίνει ότι αυτός είναι τοξικός; Δεν καταλαβαίνω ακριβώς, αλήθεια το λέω. Θεωρώ ότι δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα».

Κλείνοντας, η Ευγενία Σαμαρά πρόσθεσε για το ίδιο θέμα: «Γιατί εγώ να είμαι σε μια τοξική σχέση; Θεωρώ και θα είναι καλό για όλους μας –δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό- να αναλάβουμε την ευθύνη μας. Εννοώ ότι το τι κάνω από εκεί και πέρα, αφού το αναγνωρίσω. Τις φορές που δεν ένιωσα καλά σε σχέση, έφυγα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία»
«Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά», έγραψε στη λεζάντα η Ανδρομάχη
Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία»
Ο Τζον Κράιερ αποκαλύπτει για το «Two and a Half Men»: «Έπαιρνα τρεις φορές λιγότερα από τον Τσάρλι Σιν»
Ο ηθοποιός Τζον Κράιερ σπάει τη σιωπή του σε ντοκιμαντέρ του Netflix και αποκαλύπτει το τεράστιο χάσμα στις αμοιβές σε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή του, Τσάρλι Σιν, παρά τα σκάνδαλα που απειλούσαν τη σειρά
Ο Τζον Κράιερ 1
Newsit logo
Newsit logo