Ευγενία Χανδρή: Συγκινεί η ανάρτησή για τους 4 μήνες από τον θάνατό της Μαρίσσας Λαιμού – «Καληνύχτα αγαπημένη»

Τέσσερις μήνες πέρασαν από τον ξαφνικό και άδικο θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, η οποία έχασε τη ζωή της στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο Λονδίνο, σε ηλικία 30 ετών, από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο, η νονά του αδελφού της και γνωστή επιχειρηματίας, Ευγενία Χανδρή, που είχε στενή σχέση με την εφοπλιστική οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού έκανε την Κυριακή (11.01.2026) μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για να τιμήσει τη μνήμη της άτυχης 30χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τέσσερις μήνες σήμερα από τότε που μας άφησες, άγγελέ μου Μαρισάκι. Εσύ και τα αδέλφια σου περνούσατε κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τα τρίδυμά μου. Είμαι η νονά του αδελφού σου, όμως αυτό που έδεσε εσένα κι εμένα ήταν η λατρεία μας για το θέατρο.

Είχα το προνόμιο της συντροφιάς σου σε τόσες πολλές παραστάσεις στο Λονδίνο. Θεατρικές παραστάσεις με τον ιδιοφυή Mark Rylance και μιούζικαλ όπως το “Guys and Dolls”, όπου συνήθιζες να χαχανίζεις με τον χαρακτήρα Big Julie.

Το “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” ήταν το αγαπημένο σου έργο του Σαίξπηρ, αλλά θα ήθελα να δανειστώ και να αλλάξω ελαφρώς μια ατάκα από το τέλος του Άμλετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Καληνύχτα, γλυκέ πρίγκιπα. Και φτερουγίσματα αγγέλων ας σε συνοδεύσουν τραγουδώντας στην ανάπαυσή σου. Καληνύχτα αγαπημένη Μαρίσα, φωτεινή ψυχή και ευγενική καρδιά», έγραψε στην ανάρτησή της και δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eugenia Chandris (@eugeniachandris)

Σημειώνεται ότι έχει γίνει γνωστό πως η 30χρονη κληρονόμος, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της, ένιωσε ζάλη, παρουσίασε κνησμό και πυρετό με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο όπου λάμβανε ιατρική φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού.