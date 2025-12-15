Εύη Βατίδου: Ασχολούμαι με κατασκευές σε σπίτια και παρακολουθώ το πολιτικό σκηνικό γενικότερα

Η Εύη Βατίδου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπή «Happy Day» και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως η ίδια σκέφτεται να γίνει πολιτικός. Σε άλλο σημείο είπε ότι δεν είναι ερωτευμένη και πως δεν σκέφτεται να βάλει για δεύτερη φορά νυφικό.

«Ασχολούμαι με κατασκευές σε σπίτια και παρακολουθώ την πολιτική. Δεν θα ξαναασχοληθώ. Το έκανα 1 χρόνο, αποδείχθηκε ότι δεν είναι για εμένα», ανέφερε αρχικά η Εύη Βατίδου.

«Με τίποτα δεν θα φορέσω νυφικό ξανά. Δεν είμαι ερωτευμένη, δεν έχω σχέση. Έχω άλλες προτεραιότητες για εμένα και τα παιδιά μου. Με τα παιδιά μου μοιραστήκαμε τις δουλειές. Εκείνα σπουδάζουν και εγώ ασχολούμαι με το σπίτι στη Μύκονο», αποκάλυψε η Εύη Βατίδου.

Στο κανάλι της στο YouTube, παραδέχτηκε προ μηνών ότι ενοικιάζει ένα διαμέρισμα περίπου 50 τ.μ. στη Γλυφάδα, με τιμή που φτάνει τα 122 ευρώ τη βραδιά, ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στη ζωή της μετά το τέλος της συνεργασίας της με εκπομπή συνοικεσίων που παρουσίαζε, αποκαλύπτοντας ότι για ένα διάστημα βρέθηκε στο ταμείο ανεργίας και αναγκάστηκε να μετακομίσει στο σπίτι της μητέρας της.

Το πρώην μοντέλο βρέθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το μεσημέρι της Παρασκευής (20.06.2025) και αναφέρθηκε τόσο στη ζωή της με τον Αλέξη Κούγια όσο και στα δύο τους παιδιά, Μάιρα και Χρίστο.