Εύη Βατίδου: Οι δημόσιες ευχές για την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Μάιρας Κούγια

Η Εύη Βατίδου έκανε στο Instagram μία γλυκιά ανάρτηση με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Μάιρας Κούγια και της έστειλε τις πιο γλυκές ευχές.

Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο απέκτησε από τον γάμο της με τον Αλέξη Κούγια δύο παιδιά, τον Χρίστο και τη Μάιρα, που τους έχει μεγάλη αδυναμία. Το πρωί της Παρασκευής (15.08.2025) η Εύη Βατίδου μοιράστηκε μία φωτογραφία με την όμορφη κόρη της και το συνόδεψε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα η Μάιρα μου λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο του Δεκαπενταύγουστου γιατί γιορτάζει! Χρόνια πολλά αστέρι μου – η μαμά σ’ αγαπάει πιο πολύ απ’ όσο χωράει ένα story και οι λέξεις να πουν», έγραψε η Εύη Βατίδου στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Εύη Βατίδου (@evivatidou_official)

Πρόσφατα, η Εύη Βατίδου που έχει σχολιαστεί κατά καιρούς για τον τρόπο ζωής της, είχε αποκαλύψει ποια είναι η πηγή εισοδήματός της.

«Καλησπέρα σε όλους. Έφτασε η ώρα και η στιγμή που θέλω να επικοινωνήσω επιτέλους, επειδή κάποιοι με ρωτάγατε και είχε γίνει λίγο viral μέσω από τα social media και τις εκπομπές για το πώς βιοπορίζομαι. Εγώ δεν ήθελα να σας πω τότε, δεν υπήρχε και λόγος να σας το πω. Τώρα, όμως, το ξανασκέφτηκα γιατί βλέπω ότι μπορεί να βοηθήσει το δικό μου account στα social media ώστε να ανεβάσω τη δουλειά μου και να την κάνω ακόμα πιο μεγάλη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.