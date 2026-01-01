Εύη Βατίδου: Πρωτοχρονιά με τα παιδιά της: Η αγκαλιά με τον Χρήστο Κουγιά και την Μάιρα Κούγια

Αγκαλιά με την μητέρα τους, ο Χρήστος Κούγιας και την αδερφή του Μάιρα υποδέχτηκαν το 2026, όπως αποκάλυψε η ίδια η Εύη Βατίδου στα social media.

Με τον πιο τρυφερό τρόπο επέλεξε η Εύη Βατίδου να υποδεχτεί το 2026, ανεβάζοντας την πρώτη της φωτογραφία για τη νέα χρονιά έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά που απέκτησε με τον Αλέξη Κούγια, Μάιρα και Χρήστο Κούγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εύη Βατίδου, που συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, αυτή τη φορά έδωσε προτεραιότητα στην οικογένεια, επιλέγοντας μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση.

Η ίδια πόζαρε αγκαλιά με τα παιδιά της ενώ σε βίντεο ανέβασε και την διαδικασία κοπής της βασιλόπιτας.

Το 2025 υπήρξε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την οικογένειά τους, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο έφυγε από τη ζωή ο πατέρας των παιδιών της, Αλέξης Κούγιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις δυσκολίες, ο Χρήστος Κούγιας και η αδελφή του Μάιρα, έχοντας αφήσει πίσω κάθε δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισαν το 2025.