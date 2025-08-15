Lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Η οικογενειακή έξοδος με τον γιο τους

Η αθλητικογράφος ανέβασε στο Instagram ένα πολύ γλυκό βίντεο βολτάροντας με την οικογένεια της
Ευρυδίκη Βαλαβάνη-Γρηγόρης Μόργκαν
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μια από τις πρώτες τους οικογενειακές τους βόλτες έκαναν χθες Πέμπτη (14/8/2025) η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον ενός μηνός γιό τους, με το φετινό τους καλοκαίρι να δείχνει πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα. 

Η αθλητικογράφος, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στις αρχές Ιουλίου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν.

Από τότε η ίδια έχει αφιερώσει όλο της τον χρόνο στη φροντίδα του γιού της ζώντας πλέον μια τελείως διαφορετική καθημερινότητα.

Αντί να ταξιδεύει στα νησιά και να απολαμβάνει το καλοκαίρι της στις παραλίες, φέτος επέλεξε να μείνει στην Αθήνα και να περάσει χρόνο με τον γιο της.

Η ίδια δείχνει να απολαμβάνει τον ρόλο της μαμάς ενώ μέσα από το instagram της συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα με το μωρό της. Το απόγευμα της Πέμπτης λοιπόν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απόλαυσε μια ήρεμη βόλτα με τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους, δημοσιεύοντας μάλιστα και ένα σχετικό βίντεο.

