Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Με τον Γρηγόρη Μόργκαν ένας από τους στόχους μας είναι να μετακομίσουμε στα Χανιά στο μέλλον

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παραχώρησε νέες δηλώσεις και μίλησε για τα σχέδια ζωής που κάνει με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν.

Όπως ανέφερε η γνωστή δημοσιογράφος μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» η επιθυμία της είναι να μετακομίσει οικογενειακώς στην Κρήτη. Τα όσα είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026).

Αρχικά ανέφερε πώς πέρασε τις ημέρες του Πάσχα, υπογραμμίζοντας: «Περάσαμε τις διακοπές πολύ ήρεμα, οικογενειακά, μείναμε στην Αθήνα και ήταν πολύ ξεκούραστα. Περάσαμε πολύ ωραία στο σπίτι με τον μικρό, το χαρήκαμε πάρα πολύ».

«Μια χαρά είναι οι προετοιμασίες για τη βάφτιση. Τα έχω κανονίσει όλα, είναι όλα έτοιμα», αποκάλυψε στη συνέχεια για τη βάφτιση του γιου της που θα γίνει σύντομα.

Παράλληλα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εξομολογήθηκε ότι εκείνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν επιθυμούν κάποια στιγμή να αφήσουν την Αθήνα και να πάνε να μείνουν στην Κρήτη.

«Με τον Γρηγόρη ένας από τους στόχους μας είναι να μετακομίσουμε στα Χανιά στο μέλλον. Δεν θεωρώ ότι θα αφήσω κάτι πίσω, ίσα-ίσα που θα εξελίξω τη ζωή μου θεωρώ, με ποιοτικό χρόνο για εμένα και για την οικογένειά μου», τόνισε, προσθέτοντας: «Δουλειά μπορείς να κάνεις από παντού, αρκεί να το θέλεις. Και εγώ το θέλω πολύ, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει προς το καλό τη ποιότητα της ζωής μου. Δεν θεωρώ ότι αφήνω την καριέρα μου πίσω για κάτι. Θα δουλεύουμε όπως δουλεύουν όλοι άνθρωποι που δεν μένουν στην Αθήνα».

Τέλος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο σύζυγός της πήρε το πτυχίο του στην ψυχολογία.

«Νιώθω περήφανη για εκείνον. Έχει καθαρή ψυχή, έχει καθαρά μάτια, είναι πολύ υποστηρικτικός, είναι εκεί για όλους, είναι ο καλύτερος», είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.