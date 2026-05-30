Η Μπέλα Χαντίντ δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με μαγιό στο Instagram – Βρισκόταν σε σκάφος με άλλες καλλονές

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απόλαυσε η Μπέλα Χαντίντ πάνω σε ένα πολυτελές σκάφος, ενώ παράλληλα κατάφερε να συνδυάσει δουλειά και διασκέδαση.

Το διάσημο top model το Σάββατο (30.05.2026) δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της στις οποίες βρίσκεται σε ένα μαγευτικό μέρος μαζί με άλλα καλλίγραμμα μοντέλα και χαλάρωναν πίνοντας καφέ σε ένα σκάφος. Η Μπέλλα Χαντίντ ανέβασε πολλές διαφορετικές πόζες και έδειχνε ιδιαίτερα ανέμελη.

«Οι πρωινοί καφέδες πριν τη δουλειά δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι από εδώ και στο εξής», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στις φωτογραφίες η Μπέλα Χαντίντ φορούσε ένα εντυπωσιακό χρυσό μπικίνι που αναδείκνυε απίστευτα τις άψογες αναλογίες του κορμιού της.

Η ανάρτηση της Μπέλα Χαντίντ ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους που της έγραψαν πολλά κολακευτικά σχόλια και της έκαναν και likes.

Η Μπέλα Χαντίντ είναι γνωστό πως δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme εδώ και 13 χρόνια. Μάλιστα στο παρελθόν το μοντέλο είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της από το νοσοκομείο. Παράλληλα, η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ είχε μοιραστεί δημοσίως τον πόνο που νιώθει, βλέποντάς τη να «παλεύει σιωπηλά».