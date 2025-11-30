Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο γιος της ξεκίνησε κολυμβητήριο – Οι τρυφερές πόζες στο νερό

Πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας βιώνει τους τελευταίους μήνες η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά και η ζωή της περιστρέφεται γύρω από τον μονάκριβο γιο της.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργαν, απέκτησαν ένα υγιές αγοράκι στις 11 Ιουλίου 2025, ολοκληρώνοντας την υπέροχη οικογένειά τους. Τόσο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη όσο και αγαπημένος της είναι σερφ και λάτρεις της θάλασσας, έτσι αποφάσισαν να μάθουν στον μικρούλη να κολυμπάει από… νωρίς.

Όπως αποκάλυψε λοιπόν – μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram – η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο γιος της που είναι 4 μηνών ξεκίνησε κολυμβητήριο!

Μάλιστα, μοιράστηκε και δύο τρυφερές φωτογραφίες, στις οποίες τον κρατάει στην αγκαλιά της, καθώς και ένα βίντεο.

«Ξεκινήσαμε κολυμβητήριο. Το baby λατρεύει το νερό, τον ηρεμεί, τον χαλαρώνει και πραγματικά νιώθει σαν στο σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ocean child», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

«Το μωράκι νομίζω ότι μοιάζει και στους δυο μας. Κάθε μήνα αλλάζουν τα χαρακτηριστικά όσο μεγαλώνει. Στην αρχή έμοιαζε λίγο πιο πολύ με μένα μετά πέρασε η φάση που έμοιαζε περισσότερο με τον μπαμπά του. Τώρα νομίζω ότι έχει στοιχεία και των δυο μας», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Παράλληλα σε άλλες δηλώσεις της είχε αποκαλύψει ότι εκείνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν σχεδιάζουν να βαφτίσουν το παιδάκι τους το καλοκαίρι του 2026.