Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Προσπαθώ να θηλάσω αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κάθισε σήμερα το πρωί στον καναπέ την εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» και μίλησε για τους πρώτους της μήνες ως μητέρα από τότε που έφερε στον κόσμο τον γιό της, αλλά και για τις επαγγελματικές της αποφάσεις.

Η γνωστή αθλητικογράφος, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, εκμυστηρεύτηκε ότι πέρασε διάφορες δυσκολίες μετά τον ερχομό του γιου της, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Γρηγόρη Μόργκαν.

Για την απόφασή της φέτος να βρίσκεται μόνο στο ραδιόφωνο, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε: «Είναι πολύ μωρό, ήθελα να το ζήσω. Να είμαστε μαζί σε αυτό! Θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση αλλά έχω αποφασίσει να είμαι με το μωρό».

Για την σχέση της με τον πλέον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, εξομολογήθηκε: «Είναι το άλλο μου “ολόκληρο”, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το άλλο μου μισό. Είναι υποστηρικτικός. Είναι ο ιδανικός σύντροφος σε όλα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναpώ αν δεν τον είχα σε αυτή την περίοδο μαζί μου, δεν ξέρω τι θα έκανα»

Για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε: «Στην εγκυμοσύνη, μια χαρά ήμουν. Μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν την αλλάζω την περίοδο αυτή. Θήλαζα το μωρό στο στήθος μου και έκλαιγα και δεν ήξερα γιατί έκλαιγα. Είναι τα baby blues που λένε. Είναι τα ενοχικά που σκέφτεσαι. Λες “θα μπορώ να ανταπεξέλθω”; Βέβαια, αυτά διαρκούν πολύ λίγο. Όταν το βλέπεις να γελάει, λες χαλάλι που δεν κοιμάμαι και ξυπνάω το βράδυ. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ με το θηλασμό. Προσπαθώ να θηλάσω αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι».

«Αυτό που μου είπε ο γυναικολόγος μου και η μαία μου είναι “αν δεν μπορείς, σταμάτησέ το”. Πονάει ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να τραυματιστεί η θηλή της γυναίκας. Κάποιες γυναίκες δεν πονάνε. Μου είχε γράψει μια γυναίκα “αν πονάς, δεν το κάνεις καλά”. Δεν πρέπει να πιέζουμε τις γυναίκες να θηλάσουν. Δεν έγινε και κάτι», συμπλήρωσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

«Είναι ένα παιδάκι ήρεμο. Έχει πάρει από τον πατέρα του. Σκεφτόμαστε να δούμε που θα γίνει η βάφτιση. Μακάρι να καταφέρουμε να πάμε στην Κρήτη», αποκάλυψε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της για την βάφτιση του γιου της, χωρίς ωστόσο να θέλει να πει δημόσια το όνομα που θα του δώσουν», κατέληξε η ίδια.

Υπενθυμίζεται ότι η αθλητικογράφος και ο μουσικός παντρεύτηκαν τον Σεπτεμβρίου 2024 σε μια τελετή στα Χανιά σε που έγιν σε μικρό οικογενειακό κύκλο.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιό τους τον περασμένο Ιούλιο, και από τότε έχουμε δει πολλές οικογενειακές στιγμές που έχουν μοιραστεί στα social media.