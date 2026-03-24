Ευθύμης Ζησάκης: Ο γιος του έγινε ενός έτους και το γιόρτασαν με ένα μεγάλο πάρτι

Πατέρας ενός αγοριού είναι ο ηθοποιός Ευθύμης Ζησάκης και πρόσφατα γιόρτασε με τη σύζυγό του, Χρύσα Παπαλελούδη, τα πρώτα γενέθλια του μικρούλη.

Την Τρίτη (24.03.2026) ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε μία σειρά με φωτογραφίες από το πάρτι που διοργάνωσαν για τον γιο του, ο οποίος έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Από τότε που ο Ευθύμης Ζησάκης έγινε πατέρας βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα χαράς και ευτυχίας.

Μάλιστα, μέσω του συγκινητικού κείμενου με το οποίο συνόδεψε τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, o ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι δε θυμάται πως ήταν η ζωή του πριν αποκτήσει τον γιο του.

«Γίναμε 1! Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ήρθες στην αγκαλιά μας. Δεν θυμόμαστε πια πώς ήταν η ζωή πριν από εσένα. Χρόνια πολλά θησαυρέ μας. Είσαι όλος μας ο κόσμος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν στο να γίνουν όλα όπως τα είχαμε φανταστεί»,

«Μία ευτυχία που δεν χωρά σε λέξεις… Καλώς ήρθες στη ζωή μας, μικρέ μας πρίγκιπα. Σε ευχαριστώ που με έκανες να νιώσω το μεγαλείο της ζωής σε μια στιγμή… Μα το πιο μεγάλο “ευχαριστώ” ανήκει στη μαμά σου, που δημιούργησε με αγάπη, υπομονή και φροντίδα για 9 μήνες ό,τι πολυτιμότερο έχω, την οικογένεια μας!», είχε γράψει ο Ευθύμης Ζησάκης όταν είχε ανακοινώσει μέσω των social media τη γέννηση του γιου του.