Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ευχάριστα νέα για τον Σάκη Κατσούλη που αντιμετωπίζει πρόβλημα αιφνίδιας βαρηκοΐας – «Νιώθω αισθητά καλύτερα»

Η νέα ανάρτηση του νικητή του «Survivor» στο Instagram για την εξέλιξη του ζητήματος που τον απασχολεί τις τελευταίες ημέρες
Σάκης Κατσούλης
O Σάκης Κατσούλης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ένα πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει εδώ και μερικές ημέρες ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα και προσπαθεί να προλάβει την πάθηση ώστε να την ανατρέψει. 

Ο επιχειρηματία και νικητής του «Survivor» την Τετάρτη (09.09.2025) αποκάλυψε ότι τα νέα είναι ευχάριστα, καθώς ύστερα από την πρώτη θεραπεία που έκανε αισθάνεται ήδη καλύτερα. Ο Σάκης Κατσούλης ξεκίνησε θεραπεία με ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης.

«Σε καλά νέα σήμερα! Νιώθω αισθητά καλύτερα μετά την χθεσινή ενδοτυμπανική έγχυση κορτιζόνης. Όταν με το καλό τελειώσει όλο αυτό και έχω μια συνολική εικόνα, θα σας πω όλα όσα έμαθα και εύχομαι να βοηθήσω έστω και 1%… Πάντα με την δική μου ταπεινή οπτική και προσωπική εμπειρία! 

Η ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη
Η ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη

Σας ευχαριστώ όλους για τα χιλιάδες μηνύματα, τις προσευχές σας και τη δύναμή σας! Υγεία σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη ο νικητής του «Survivor» γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε θεραπεία με ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης.

«Next step; Ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης για την δραστικότερη χορήγηση της απευθείας μέσα στο αυτί… Μην το κρύβω. Δεν ήταν και ό,τι πιο ευχάριστο έχω νιώσει, αλλά εύχομαι να με βοηθήσει για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση…

Γενικά είναι στάνταρ τα πράγματα που μπορείς να κάνεις στην συγκεκριμένη πάθηση από ό,τι έχω καταλάβει όσο ασχολούμαι και παίζει ρόλο πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός.

Super SOS: Θεωρώ – όχι μόνο για το συγκεκριμένο πρόβλημα – πρέπει κάθε πρόβλημα να αντιμετωπίζεται εξαρχής με σοβαρότητα, αμεσότητα, δραστικότητα για να το προλάβεις στην αρχή του», είχε αναφέρει σε σχετική ανάρτηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo